اكتشف أفضل خياراتك لشريحة بيانات في السعودية

إن كنت تبحث عن شريحة بيانات تستطيع من خلالها استخدام الإنترنت بشكل غير محدود ففي هذا المقال نرشح لك أفضل شرائح بيانات وعروض شرائح البيانات المختلفة التي يمكنك من بينها اختيار أكثر ما يناسبك.

افضل شريحة بيانات في السعودية

يوجد لديك عدة خيارات يمكنك المفاضلة بينها حتى تنتقي ارخص شريحة بيانات لا محدود تتناسب مع استهلاكك للإنترنت وحاجتك إليه، وفيما يلي نستعرض أفضل الشركات المتاحة في السعودية.

شركة زين:

شريحة بيانات زين أحد بدائلك عند شراء شرايح نت مفتوح والتي تعطيك إمكانية استخدام الإنترنت والاستفادة من تجربة أكثر سرعة وبتغطية قوية تضم مناطق السعودية المختلفة، وذلك بالعديد من البدائل لباقات بأنظمة مختلفة توفر لك جميع احتياجياتك ما بين استخدام الإنترنت المفتوح أو باقات محدودة.

ولهذا تتميز شريحة بيانات زين نظرًا للتجربة الجيدة التي توفرها لك والدعم الفني المستمر والمتاح في حالة مواجهتك مشكلة، وبالتأكيد حصولك على فرصة استخدام عروض شرائح البيانات المختلفة.

شركة STC:

تقدم شركة STC السعودية شرايح نت مفتوح stc بسرعات إنترنت عالية وشريحة بيانات جوي لا محدود، وباقات متعددة تبدأ من سعة 1 جيجا بايت لمدة شهر بتكلفة 30 ريال، و10 جيجا بايت لمدة شهرين بسعر 155 ريال.

كما توفر شريحة سوا التي تتميز بكونها مفتوحة لمدة ثلاثة أشهر وبسعات مختلفة تبدأ من 10 جيجابايت إلى 300 جيجابايت، وفيما يلي تفاصيل عروض شرائح البيانات:

1-باقة 10 جيجا بايت لمدة ثلاثة أشهر:

توفر هذه الباقة للمستخدم سعة 10 جيجابايت لمدة ثلاثة أشهر بتكلفة 180 ريال سعودي، ويمكنك الاشتراك في تلك الباقة من خلال إرسال “2157” وهو رمز تفعيل الباقة في رسالة وترسلها إلى رقم “900”.

2-باقة 100 جيجا بايت لمدة ثلاثة أشهر

من خلال تلك الباقة يمكنك استخدام 100 جيجابايت لمدة ثلاثة أشهر بتكلفة 350 ريال سعودي، ولتتمكن من تفعيل تلك الباقة فعليك إرسال رمز التفعيل وهو “2159” في رسالة إلى الرقم “900”.

3-باقة 300 جيجا بايت لمدة ثلاثة أشهر:

يمكنك بتفعيل تلك الباقة الاستفادة من سعة 300 جيجابايت صالحة لمدة ثلاثة أشهر بتكلفة 470 ريال سعودي، وما عليك إلا أن ترسل رمز التفعيل إلى رقم “900” كالمعتاد ورمز تفعيل هذه الباقة هو “2160”.

كما توفر شرائح بيانات stc أيضًا إمكانية الاشتراك في باقة تعطيك 50 جيجابايت لمدة شهرين فقط بتكلفة 230 ريال سعودي، وذلك من خلال إرسال رمز التفعيل وهو “2158” إلى رقم “900”، أما إذا كنت تبحث عن شرايح نت مفتوح stc ففيما يلي نستعرض عروض سوا لشرايح نت مفتوح من stc:

1-باقة نت مفتوح لمدة يوم:

تستطيع الاستفادة من شريحة بيانات لا محدود stc لمدة يوم عن طريق إرسال رمز التفعيل “2120” إلى رقم “900” في رسالة، بتكلفة 2 ريال سعودي.

2-باقة نت مفتوح لمدة أسبوع:

بتكلفة 100 ريال سعودي يمكنك الحصول على إنترنت غير محدود لمدة أسبوع وذلك عن طريق إرسال رمز التفعيل “2162” إلى رقم “900” في رسالة.

3-باقة نت مفتوح لمدة شهر:

يمكنك الاشتراك في تلك الباقة من خلال إرسال رمز التفعيل “2161” إلى رقم “900” في رسالة وذلك بتكلفة 350 ريال سعودي للاستفادة بإنترنت مفتوح لمدة شهر.

كما تقدم شريحة بيانات جوي لا محدود أيضًا المقدمة من شركة الاتصالات السعودية STC عدة باقات متنوعة وخدمات مختلفة مثل خدمة جوي أصدقاء التي تتيح لك مشاركة رصيدك مع عائلتك وخدمة جوي ترحيل لتحويل رصيدك لأي رقم آخر داخل السعودية.

شركة موبايلي:

تعطيك شريحة بيانات موبايلي ميزات مختلفة ومتعددة وباقات ببدائل كثيرة نعرضها لك فيما يلي لتختار منها ما يناسبك:

شريحة البيانات موبايلي توفر لك سعة 10 جيجا بايت صالحة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 200 ريال سعودي. باقة 20 جيجا بايت لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 260 ريال سعودي. باقة 50 جيجا بايت لمدة شهرين بقيمة 250 ريال سعودي. باقة 100 جيجا بايت من شريحة بيانات موبايلي لثلاثة أشهر بقيمة 375 ريال سعودي. باقة 300 جيجا بايت لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 525 ريال سعودي

كما توفر لك شرائح Virgin Mobile -الحاصلة على ترخيص تشغيلها شركة موبايلي السعودية- باقات متعددة بسرعات عالية يمكنك الاعتماد عليها في حالة بحثك عن شريحة بيانات لامحدود.

شريحة جو:

تتميز شريحة جو التي تقدمها شركة طيران ناس بأنها شريحة البيانات المثالية فيما يخص الأشخاص الذين يتنقلون ويسافرون كثيرًا، وتوفر تلك الشريحة للمستخدم سرعات مرتفعة لاستخدام الإنترنت بخيارات عديدة من الباقات.