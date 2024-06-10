شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube Music يضيف إيماءة التمرير للأغانى التالية أو السابقة على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏بعد إعادة تصميم التدرج اللوني الشهر الماضي، تتيح لك صفحة التشغيل الآن في YouTube Music على نظام التشغيل iOS أخيرًا التمرير سريعًا للوصول إلى الأغنية التالية / السابقة، بدلاً من الاضطرار إلى الضغط على عناصر التحكم المعنية في أسفل الصفحة، ويمكنك الآن التمرير سريعًا لليسار أو لليمين على العمل الفني للألبوم، ولقد كان هذا متاحًا منذ فترة طويلة على نظام أندرويد، ولكنه شق طريقه مؤخرًا إلى تطبيق أيفون وiPad، وفقاً لموقع 9to5google.

توفر هذه الإيماءة هدف لمس أكبر بكثير مقارنة بالأزرار، إنه ينضم إلى إمكانية التمرير التي تم تقديمها مع المشغل المصغر الدائم العام الماضي، تصدر إيماءة التمرير في الإصدار 7.04 من YouTube Music لنظام التشغيل iOS.

قدم أيضاً YouTube Music في الايام الماضية لنظام التشغيل أندرويد ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن الأغاني العالقة في رؤوسهم بمجرد الطنين، وكانت الميزة موجودة بالفعل في تطبيقات جوجل الأخرى مثل البحث ويوتيوب، وحتى هواتف Pixel الذكية، ما مكن المستخدمين من البحث عن الأغاني والعثور عليها باستخدام التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) لقد شق طريقه الآن إلى تطبيق YouTube Music، ما يفتح طرقًا جديدة للتعرف على الأغاني التي يتم تشغيلها على الراديو أو في المركز التجاري.

تم رصد ميزة Hum to Search في الإصدار 7.02 من تطبيق YouTube Music لنظام التشغيل أندرويد وهو موجود في التطبيق ممثلاً بأيقونة شكل موجة جديدة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، بجوار أيقونة الميكروفون، ويؤدي الضغط على الأيقونة إلى فتح صفحة جديدة تقول: "دندن أغنية"، عند الانتهاء بنجاح من استعلام البحث، فإنه يظهر تفاصيل مثل الأغنية والفنان والسنة والألبوم والعمل الفني أسفلها، يمكنك الحصول على خيارات إما "تشغيل" أو "حفظ" الأغنية.