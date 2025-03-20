تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر قسم FAQ جديد للإجابة على أسئلة الأجهزة في Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل مايكروسوفت على تطوير قسم جديد للأسئلة الشائعة (FAQ) في Windows 11، يهدف إلى الإجابة على الاستفسارات الأكثر شيوعًا حول مواصفات أجهزة الحاسب.

وقد تم اكتشاف هذا القسم في أحدث إصدار تجريبي (Dev Build) بواسطة المستخدم phantomofarth على منصة Bluesky Social، الذي يدير حسابًا مخصصًا لتحليل أحدث تحديثات Windows Insider، وفقًا لتقرير The Verge.

يقع القسم الجديد ضمن صفحة “حول الجهاز” في إعدادات النظام، حيث يظهر كملحق لمواصفات الجهاز. حاليًا، يتضمن هذا القسم ثلاثة أسئلة رئيسية: الأول يتعلق بأحدث إصدار من Windows، والثاني بمواصفات وحدة معالجة الرسومات (GPU)، بينما يوضح الثالث كمية الذاكرة العشوائية (RAM) المثالية لمهام المستخدم.

وتظهر هذه الأسئلة أسفل قائمة مواصفات الجهاز، التي تعرض تفاصيل مكونات الحاسب. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأسئلة ستتغير بناءً على تكوين كل جهاز، أم ستظل ثابتة لجميع المستخدمين.

جدير بالذكر أن هذا القسم لا يزال مخفيًا بشكل افتراضي، حتى في النسخ التجريبية، ما يشير إلى أنه لا يزال في مراحل الاختبار المبكرة.

أما في الإجابات، فإن مايكروسوفت توصي باستخدام وحدة معالجة رسومات تحتوي على أكثر من 4 جيجابايت من ذاكرة VRAM للحصول على أداء أفضل في الألعاب وتحرير الفيديو. كما قد يتضمن هذا القسم مستقبلاً إشعارات حول التحديثات القادمة للنظام.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح مايكروسوفت أن يكون لدى المستخدم أكثر من 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية لأي استخدام يتجاوز تصفح الإنترنت، وقراءة المستندات، وإدارة البريد الإلكتروني.

وأفاد phantomofarth أن هذه الميزة لا تزال مخفية في الإصدارات التجريبية Dev Build التي تحمل الأرقام 26120.3576 و 22635.5090.

