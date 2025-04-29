شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة هواتف iPhone 17 تدخل مرحلة ما قبل الإنتاج قبل إطلاقها فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت التقارير أن سلسلة هواتف iPhone 17 دخلت مرحلة مبكرة حاسمة من مرحلة ما قبل الإنتاج، مما يُبقي آبل على المسار الصحيح لإطلاقها المعتاد في سبتمبر.

ووفقًا لتقرير نشرته DigiTimes، وأشار إليه MacRumors، فقد اجتاز طراز واحد على الأقل من الطرازات القادمة فى سلسلة iPhone 17 اختبار التحقق الهندسي (EVT) بنجاح، وهو إنجاز رئيسى فى دورة التطوير.

وتُعدّ مرحلة EVT إحدى أولى خطوات التحقق الرئيسية بعد مرحلة النمذجة الأولية، وتُعنى بشكل أساسى بتحسين المكونات المادية للجهاز، ويشمل ذلك ضمان عمل جميع المكونات المختارة كما هو متوقع، وخلوّ تصميم الجهاز من أي عيوب جوهرية.

على الرغم من أن التقرير لا يُحدّد طراز iPhone الذى اجتاز مرحلة EVT، إلا أن اكتمال هذه المرحلة يُشير إلى أن Apple قد أنهت إلى حد كبير مواصفات المكونات الأساسية لجزء على الأقل من تشكيلة هواتف iPhone لعام 2025.

الطريق إلى الإنتاج الضخم

بعد اختبار التحقق من التصميم (EVT)، ستشمل خطوات Apple التالية اختبار التحقق من التصميم (DVT)، وهي مرحلة تُقيّم سلامة التصميم ووظائفه ككل، وفى هذه المرحلة، ينتقل التركيز إلى تحديد المشكلات الهيكلية أو المتعلقة بالأداء.

وستأتى المرحلة النهائية، وهي اختبار التحقق من صحة المنتج (PVT)، حيث تتتضمن إنتاج وحدات شبه نهائية لمحاكاة ظروف التصنيع على نطاق واسع، وتُعد هذه الخطوة بالغة الأهمية لتحسين سير العمل فى المصنع وضمان جودة تصنيع متسقة فى جميع الوحدات المُنتجة بكميات كبيرة.

يتماشى التقدم نحو اختبار التحقق من صحة المنتج (EVT) في أواخر أبريل مع الجداول الزمنية المُحددة للإنتاج لدى Apple، فعادةً ما تُكثف الشركة الإنتاج الضخم خلال أشهر الصيف، مما يسمح بتوفر مخزون كافٍ في الوقت المناسب للإطلاق العالمى فى سبتمبر.