تكنولوجيا: أمازون تطلق دونجل خلوي لتوفير اتصال احتياطي لأجهزة توجيه eero ضمن فعاليات #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أمازون خلال معرض IFA 2025 عن منتج جديد ضمن سلسلة أجهزة eero، يهدف إلى توفير اتصال احتياطي عند انقطاع الإنترنت المنزلي.

يمكن توصيل الجهاز الجديد الذي يحمل اسم eero Signal بأي جهاز eero يعمل بواجهة USB-C ويدعم شبكات Wi-Fi 6 وما بعدها. ويأتي الجهاز كحل يعتمد على الاتصال الخلوي، مع توافره بإصدارين: الأول يدعم شبكات 4G LTE بسعر 100 دولار، والثاني يدعم شبكات 5G بسعر 200 دولار.

يتميز eero Signal بقدرته على اكتشاف انقطاع الإنترنت بشكل تلقائي، حيث يقوم بالاتصال بشبكة خلوية عبر شريحة eSIM مدمجة تدعم عدة مزودين، وهي مشمولة ضمن سعر الجهاز. وعند عودة الاتصال الأساسي، يقوم الجهاز بالتبديل تلقائيًا إلى الشبكة المنزلية.

من المهم الإشارة إلى أن eero Signal لا يعمل بشكل مستقل، بل صُمم كخيار احتياطي يتطلب وجود اتصال رئيسي بالإنترنت، ولا يمكن استخدامه إلا في موقع واحد.

وقد صُمم الجهاز خصيصًا ليبقيك متصلاً في الأوقات التي قد تفقد فيها الإنترنت كليًا. للاستفادة من ميزاته، يشترط الاشتراك السنوي في خدمة eero Plus، والتي تبلغ تكلفتها 99 دولارًا سنويًا وتشمل مميزات إضافية مثل VPN، مضاد فيروسات، مدير كلمات مرور، و10 جيجابايت من بيانات النسخ الاحتياطي.

أما إذا كنت تعيش في منطقة تتعرض لانقطاعات متكررة، فيمكنك الاشتراك في خطة eero Plus 100 الجديدة التي توفر 100 جيجابايت من البيانات الاحتياطية مقابل 200 دولار سنويًا.

المصدر