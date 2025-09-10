تكنولوجيا: دوباي تطلق خدمة “أقبض بدري” لأول مرة في مصر لتعزيز مرونة المدفوعات للشركات

أعلنت شركة دوباي، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة التي تستهدف تعزيز مكانتها كلاعب محوري في أسواق المنطقة والعالم، من خلال التوسع في تقديم حلول مبتكرة تواكب التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الشركة بتطوير منظومة خدمات مالية متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والبلوك تشين، بما يسهم في تمكين المؤسسات والأفراد من إدارة تعاملاتهم المالية بفاعلية أكبر وتجربة أكثر مرونة وأمانًا.

وأكدت إدارة الشركة أن هذه الاستراتيجية ترتكز على الجمع بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، عبر تصميم منصات سهلة الاستخدام ومتعددة الوظائف تتيح للمستخدمين حلولًا عملية تناسب احتياجاتهم اليومية. كما أوضحت أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم جهود الشمول المالي، من خلال تقديم أدوات دفع رقمية مبتكرة وقادرة على الوصول إلى شرائح واسعة من العملاء، خاصة في الأسواق الناشئة التي ما تزال تفتقر إلى بنية مصرفية تقليدية متطورة.

وفي هذا الإطار، أشارت الشركة إلى أنها تعمل على بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، بما يضمن تعزيز حضورها في مختلف الأسواق ويمنحها القدرة على توسيع قاعدة عملائها. كما تواصل الشركة استثماراتها في مجالات البحث والتطوير، إدراكًا منها لأهمية مواكبة المتغيرات العالمية وتقديم خدمات قادرة على تلبية تطلعات المستقبل.

وتؤمن دوباي بأن مستقبل الخدمات المالية يرتكز على التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتقنيات البلوك تشين، وهي تعمل على دمج هذه العناصر في حلولها ومنتجاتها لضمان تجربة رقمية أكثر تطورًا. كما تولي الشركة اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات والأدوات التي تساعدهم على النمو والتوسع محليًا وإقليميًا، باعتبارهم محركًا أساسيًا للابتكار والتنمية الاقتصادية.

واختتمت الشركة بالإشارة إلى أن خططها المستقبلية لا تقتصر على إطلاق منتجات مالية جديدة، بل تهدف أيضًا إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تساهم في تعزيز التحول الرقمي على مستوى المنطقة، وترسخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية. وأكدت التزامها الدائم بالابتكار وتقديم قيمة مضافة للعملاء، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الإقليمية والدولية.