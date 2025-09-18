تكنولوجيا: تسريب مواصفات Realme 15x مع بطارية 7000 مللي أمبير ومعيار حماية IP69 Pro وواجهة جديدة قادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسارعت وتيرة التسريبات الخاصة بهاتف Realme 15x بشكل لافت، فبينما لم يكن هناك أي معلومات عنه سابقًا، ظهرت فجأة مقاطع دعائية رسمية، وأجهزة تجريبية بيد المراجعين، بل وحتى وحدات معروضة في بعض المتاجر، وكل ذلك وصل إلى الإنترنت بسرعة كبيرة.

البداية جاءت من الإعلان التشويقي الذي جرى تداوله عبر انستغرام، حيث كشف أن الهاتف سيحمل بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 60 واط، وهي نفس السعة تقريبًا التي شاهدناها في هاتف Realme 15T.

كما أظهر الإعلان أن الهاتف سيحمل معيار حماية تسويقي باسم “IP69 Pro”، إلى جانب كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل، إحداهما في الأمام والأخرى في الخلف.

تأكدت بعض هذه التفاصيل من خلال مقطع قصير على يوتيوب، ظهر فيه أحد المستخدمين وهو يستعرض شاشة “حول الهاتف” في متجر. وجاء في المواصفات أن Realme 15x يعمل بمعالج Dimensity 6300 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

أما فيما يتعلق بالواجهة البرمجية، فهناك بعض الغموض، إذ ظهر أن الهاتف يعمل بإصدار جديد من Realme UI قد يكون مختلفًا عن الإصدار 6.0 (المبني على اندرويد 15). وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيقدم واجهة جديدة بتصميم مستوحى من “الزجاج السائل” على طريقة أبل.

من الناحية التقنية، سيأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.81 بوصة، بينما يحمل رقم الطراز RMX5250. ويظهر في الجهة الخلفية ثلاث وحدات للكاميرا، لكن لم يتضح بعد إن كانت جميعها كاميرات فعلية أم مجرد تصميم.

ولم تتوقف التسريبات عند هذا الحد، إذ انتشر مقطع آخر لشخص يجري اختبار متانة للهاتف باستخدام أداة حفر ضعيفة.

ومع ذلك، ورغم كثرة المعلومات المسربة، لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي للهاتف، لكن بالنظر إلى عدد الأجهزة الموجودة بالفعل في الأسواق، يبدو أن الإعلان أصبح وشيكًا جدًا.

المصدر