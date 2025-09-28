تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Google Pixel Buds Pro 2 يجلب Adaptive Audio وتجربة Gemini Live محسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لسماعات Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية (إصدار البرنامج 4.467) يحمل مزايا بارزة لتحسين تجربة الاستخدام.

يجلب التحديث خاصية Adaptive Audio التي تضبط الصوت ديناميكيًا لتقليل الضوضاء غير المرغوبة مع إبقائك متنبهًا لما حولك، سواء أثناء المشي أو ركوب الدراجات أو التمارين.

كما أضيفت ميزة Loud Noise Protection التي تقلل الصوت المفاجئ لحماية أذنك من الضجيج العالي مثل صفارات سيارات الإسعاف أو المطافئ.

ولمزيد من السهولة، أصبح بإمكان المستخدمين التحكم في المكالمات والرسائل عبر إيماءات الرأس: إيماءة بسيطة للإجابة أو الرفض تجعل التجربة أكثر حرية دون استخدام اليدين.

كذلك، حصل Gemini Live على تحسينات مهمة تتيح تواصلًا أوضح في البيئات الصاخبة بفضل تقنيات معالجة الصوت المتقدمة التي تركز على صوتك وتلغي الضوضاء المحيطة.

يُطرح التحديث تدريجيًا لجميع مستخدمي Pixel Buds Pro 2، ويتم تنزيله تلقائيًا عند الاتصال بجهاز يعمل بنظام اندرويد 6.0 أو أحدث. يمكن أيضًا تنزيله يدويًا من تطبيق Pixel Buds أو عبر الموقع mypixelbuds.google.com.

