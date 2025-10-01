تكنولوجيا: مدير Honor يكشف صورة Watch 5 Pro ويستعرض ميزة التذكير بتسجيل الوصول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor ساعة Watch 5 Ultra في شهر مارس، ثم تبعتها بطرح النسخة العادية Watch 5 في سبتمبر. والآن، شارك أحد مسؤولي الشركة صورة تكشف عن النسخة الوسطية في السلسلة، وهي Honor Watch 5 Pro.

الصورة ركّزت بشكل خاص على ميزة “تذكير تسجيل الوصول”، التي تسمح لك بتلقي إشعار عند وصول أحد أصدقائك إلى وجهته أثناء السفر أو بعد انتهائه من نشاط محدد.

وتعتمد هذه الميزة على ما يُعرف بـ Crescent Window، حيث تُقلّص واجهة الساعة الدائرية لتترك مساحة هلالية الشكل تظهر فيها الإشعارات. هذا التصميم يُعد ذكيًا لأنه يستفيد من الشكل الدائري للشاشة بطريقة عملية وسلسة.



حتى الآن، لم تحدد Honor موعدًا للإعلان الكامل عن Watch 5 Pro. لكن بما أن سلسلة Magic8 على وشك الظهور قريبًا، فمن المحتمل أن تُعرض الساعة في نفس الحدث الذي سيشهد أيضًا إطلاق هواتف Magic8 الرائدة و جهاز Honor Pad 3 Pro 13.3، وجميعها ستعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5. ورغم ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي بعد.

