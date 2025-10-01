تكنولوجيا: فيديو فتح صندوق يكشف iPad Pro 13 الجديد بمعالج M5 ويقارنه بسابقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكشف أبل عن مجموعة من أجهزة iPad الجديدة قريبًا، ربما في شهر أكتوبر. ومع ذلك، لم يمنع هذا أحد صناع المحتوى الروس على يوتيوب من استعراض جهاز iPad Pro الجديد المزوّد بمعالج M5 في فيديو فتح صندوق، حيث قارن الجهاز بسابقه مباشرة.

النسخة المعروضة هي إصدار 13 بوصة مع سعة تخزين 256 جيجابايت، وتأتي في نفس العلبة التي استُخدمت مع جهاز iPad Pro بمعالج M4. الألوان أيضًا لم تتغير، وكذلك حجم الشاشة، ما يعني أن الجرابات المخصصة لإصدار 2024 ستناسب الإصدار الجديد دون مشاكل. بوضوح، الترقية الأبرز هذه المرة تتركز في المعالج فقط، بينما ظل التصميم الخارجي المصنوع من الألمنيوم كما هو.

عند المقارنة جنبًا إلى جنب، يكاد يكون من الصعب التمييز بين iPad Pro بمعالج M4 وسلسلة M5 الجديدة. لكن عند تشغيل اختبار Geekbench 6 ظهرت الفوارق: الإصدار الجديد حقق 4,133 نقطة للنواة الواحدة و15,437 نقطة للأداء المتعدد، وهو ما يعادل تحسنًا بنسبة 10% و15% على التوالي مقارنة بإصدار العام الماضي.

كشفت البيانات أيضًا عن زيادة بنسبة 50% في حجم ذاكرة التخزين المؤقت L2، مع بقاء عدد أنوية المعالج عند 9 أنوية. الفارق الآخر يكمن في ذاكرة الوصول العشوائي، إذ يحصل إصدار 2025 على 12 جيجابايت بدلًا من 8 جيجابايت في نسخة 256 جيجابايت من الطراز السابق.

أما في اختبارات الرسوميات عبر Geekbench، فقد سجل الإصدار الجديد 74,568 نقطة مقابل 55,702 نقطة للجيل الماضي، ما يعادل قفزة بنسبة 33%.

وفي AnTuTu v10، حصد iPad Pro بمعالج M5 مجموع 3,137,936 نقطة مقابل 2,897,765 نقطة لسابقه، أي تفوق بنسبة 8% تقريبًا. ومن المثير للاهتمام أن نتيجة وحدة المعالجة المركزية في اختبار AnTuTu كانت أعلى في الطراز الأقدم لأسباب غير واضحة حتى الآن.

المصدر