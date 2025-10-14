تكنولوجيا: فيفو تطلق Pad 5e وWatch GT 2 وسماعات TWS 5 رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالتزامن مع إطلاق هواتفها الرائدة vivo X300 وX300 Pro، أعلنت فيفو عن ثلاثية جديدة من الأجهزة تضم جهازها اللوحي Pad 5e، وساعتها الذكية Watch GT 2، وسماعاتها اللاسلكية الجديدة TWS 5.

vivo Pad 5e

قدّمت فيفو جهاز Pad 5e كخيار لوحي متوسط الفئة بشاشة كبيرة مقاس 12.1 بوصة ومعالج Snapdragon 8s Gen 3 وبطارية ضخمة بسعة 10,000 ملّي أمبير. يتشارك الجهاز العديد من المواصفات مع vivo Pad3 الذي أطلقته الشركة في أغسطس 2024.

تأتي الواجهة الأمامية بشاشة IPS LCD بدقة 2800×1968 بكسل وتردد 144 هرتز بنسبة عرض إلى ارتفاع 7.1:5. تدعم الشاشة القلم الذكي الاختياري vivo Pencil3، كما يمكن إضافة لوحة المفاتيح الذكية Smart Touch Keyboard 5 لتعزيز الإنتاجية.

يعمل الجهاز بذاكرة عشوائية بسعات 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، ومساحة تخزين تتراوح بين 128 و512 جيجابايت، بينما تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 44 واط. يضم Pad 5e كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويعمل بواجهة OriginOS 5.

يبدأ سعر Pad 5e من 1,999 يوان (حوالي 280 دولارًا) للإصدار 8/128 جيجابايت، ويصل إلى 2,999 يوان (حوالي 421 دولارًا) لإصدار 16/512 جيجابايت، على أن تتوفر المبيعات في الصين بدءًا من 17 أكتوبر.

vivo Watch GT 2

تأتي الساعة الذكية Watch GT 2 بشاشة AMOLED مربعة مقاس 2.07 بوصة وسطوع يصل إلى 2400 شمعة، مع تصميم مستوحى بوضوح من Apple Watch بوجود التاج الرقمي على الجانب الأيمن.

تتوفر الساعة بنسختين: واحدة تدعم eSIM وأخرى بتقنية البلوتوث فقط. الغريب أن نسخة eSIM تأتي ببطارية أصغر (595 ملّي أمبير)، بينما تضم نسخة البلوتوث بطارية أكبر (695 ملّي أمبير). وفقًا لفيـفو، يمكن أن تدوم البطارية حتى 17 يومًا في الاستخدام العادي، و14 يومًا عند تفعيل وضع الشاشة الدائمة (AOD).

توفر الساعة مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى تتبّع النوم والضغط النفسي، وأكثر من 100 وضع رياضي. تركز فيفو على الجري بشكل خاص مع مدرب ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وتحليل وضعية الجري، ووضع مخصص لرياضة التنس يقدم بيانات حول حركات المضرب.

تعتمد الساعة على نظام BlueOS 3 الخاص بفيـفو، وتدعم المكالمات الصوتية بفضل مكبر الصوت والميكروفون المدمجين. يبدأ سعر النسخة العادية من Watch GT 2 عند 499 يوان (حوالي 70 دولارًا)، بينما يبدأ سعر النسخة الداعمة لـ eSIM من 699 يوان (حوالي 100 دولار).

vivo TWS 5

قدّمت فيفو أيضًا سماعاتها اللاسلكية الجديدة TWS 5، والتي تعدّ من الفئة الرائدة. تأتي السماعات بمحركات صوتية ديناميكية مقاس 11 ملم، وتدعم بلوتوث 5.4، وتتوفر بنسختين: عادية وHi-Fi.

تدعم النسخة العادية ترميزات AAC وSBC وLDAC، بينما تضيف نسخة Hi-Fi دعم ترميز LHDC وجودة صوت DeepX 4.0. تقدم السماعات خاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC) بقدرة تصل إلى 60 ديسيبل، وتوفر عمر بطارية يصل إلى 48 ساعة مع العلبة (عند إيقاف ANC) أو 24 ساعة عند تفعيله.

تتمتع السماعات بمعيار مقاومة الماء والغبار IP54، وإمكانية الاتصال بثلاثة أجهزة في وقت واحد، بالإضافة إلى ميزة الترجمة الفورية على الجهاز لعدة لغات تشمل الإنجليزية والصينية والكورية واليابانية والفرنسية.

يبدأ سعر vivo TWS 5 من 399 يوان (حوالي 56 دولارًا)، بينما يصل سعر نسخة Hi-Fi إلى 499 يوان (حوالي 70 دولارًا).

