تكنولوجيا: أرباح سامسونج في الربع الثالث تكشف عن أداء قوي واستثنائي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشهد سامسونج فترة ازدهار لافتة بفضل الطفرة المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ ما تزال الشركة تحتفظ بلقب أكبر مصنّع للشرائح في العالم. وقد أصدرت سامسونج توجيهاتها الخاصة بنتائج الربع الثالث من عام 2025، متوقعة تحقيق أعلى أرباح فصلية منذ عام 2022.

تُقدّر إيرادات الشركة بنحو 86 تريليون وون كوري (حوالي 60 مليار دولار)، في حين يُتوقع أن تصل الأرباح التشغيلية إلى 12.1 تريليون وون (نحو 8.5 مليار دولار). وتمثل هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 32% في الإيرادات و8.7% في الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفقًا للبيانات المجمّعة استنادًا إلى معايير K-IFRS، جاءت نتائج الشركة كالتالي (بالترليون وون):

المبيعات: 86 في الربع الثالث من 2025، مقابل 79.10 في الربع الثالث من 2024 و74.57 في الربع الثاني من 2025.

الأرباح التشغيلية: 12.1 في الربع الثالث من 2025، مقابل 9.18 في الربع الثالث من 2024 و4.68 في الربع الثاني من 2025.

وفي الأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار شرائح الذاكرة تدريجيًا مدفوعة بالطلب القوي على إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي، خصوصًا شرائح DRAM وNAND المستخدمة في مراكز البيانات. ومع ذلك، جاء الطلب على شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) من سامسونج أبطأ من التوقعات.

