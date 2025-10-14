تكنولوجيا: أبل تعيد تسمية Apple TV+ لتصبح Apple TV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل رسميًا عن تغيير اسم منصتها الخاصة لبث المحتوى من Apple TV+ إلى Apple TV فقط، ليصبح الاسم الجديد ساريًا بشكل فوري. وجاء الإعلان بشكل غير مباشر داخل بيان صحفي متعلق بإطلاق فيلم F1: The Movie على المنصة.

هذا التغيير أثار بعض الارتباك، إذ أصبح اسم Apple TV يُستخدم الآن للدلالة على ثلاثة منتجات مختلفة: خدمة البث نفسها، والتطبيق الذي يُستخدم لمشاهدة المحتوى، بالإضافة إلى جهاز Apple TV 4K الذي ما زالت أبل تبيعه.

وفقًا لبيان الشركة، أصبحت Apple TV+ تُعرف ببساطة باسم Apple TV مع هوية بصرية جديدة أكثر حيوية. وقبل العرض العالمي لفيلم F1: The Movie على المنصة، ما زال الفيلم متاحًا للشراء عبر عدد من المنصات الرقمية مثل تطبيق Apple TV وAmazon Prime Video وFandango at Home وغيرها.

اللافت أن موقع أبل المخصص لـ Apple TV لم يُحدّث بعد، إذ ما زال يظهر عليه الرمز السابق الذي يحمل علامة “+”. ومع ذلك، أضافت أبل تحديثًا جديدًا لأيقونة تطبيق Apple TV في إصدار iOS 26.1 Beta 3، حيث ظهرت الأيقونة بتصميم جديد يتضمن ألوانًا داخلية نابضة بالحياة.

المصدر