تكنولوجيا: أبل تنجح في خفض تكلفة مفصلة iPhone Fold بشكل غير متوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق أبل أول هاتف قابل للطي العام المقبل، ويبدو أن الشركة نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ في خفض تكلفة مكونه الأكثر تعقيدًا؛ المفصلة.

ووفقًا للمحلل الشهير مينغ تشي كو، المعروف بدقة معلوماته حول سلسلة توريد أبل، فإن مفصلة iPhone Fold أصبحت أرخص مما كان متوقعًا بكثير.

يشير كو إلى أن تكلفة المفصلة أقل الآن بنحو 70 إلى 80 دولارًا عن تقديرات السوق السابقة. وسيتولى التحالف المشترك بين شركتي Foxconn وShin Zu Shing تصنيع نحو 65% من المفصلات المطلوبة، بينما ستنتج شركة Amphenol النسبة المتبقية البالغة 35%. كما يُتوقع أن تنضم شركة Luxshare-ICT إلى سلسلة التوريد بعد عام 2027.

يسمح هذا الانخفاض الكبير في تكلفة المفصلة لأبل بزيادة هامش الربح في كل وحدة من iPhone Fold، خاصة أن خيار خفض السعر غير مطروح على الإطلاق. ويُعزى هذا التراجع في التكلفة بشكل رئيسي إلى تحسين تصميم التجميع الذي نفذته Foxconn.

ويرى كو أن انضمام Luxshare-ICT المحتمل لاحقًا إلى سلسلة توريد المفصلات يشير إلى إمكانية انخفاض التكاليف بشكل أكبر مستقبلًا، مضيفًا أن المفصلة أصبحت الآن ساحة تنافس جديدة بين الشركات الموردة والمجمّعة لأنظمة الهواتف القابلة للطي.

المصدر