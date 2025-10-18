تكنولوجيا: شائعة جديدة تؤكد أن هاتف Galaxy S26 Pro من سامسونج غير موجود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ فترة، ترددت شائعات كثيرة حول نية سامسونج إطلاق خليفة هاتف Galaxy S25 تحت اسم Galaxy S26 Pro، حتى بدا الأمر شبه مؤكد لدى البعض.

لكن الآن، ظهرت شائعة جديدة تنفي ذلك تمامًا، مؤكدة أن الهاتف القادم سيحمل اسم Galaxy S26 فقط، وسيتم طرحه كالمعتاد إلى جانب هاتفي Galaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra.

في وقت سابق، انتشرت تقارير تزعم أن هاتف Galaxy S26 Edge سيحل محل Galaxy S26+ بعد إلغائه، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى العكس تمامًا. فهاتف Galaxy S26 Edge هو الذي تم إلغاؤه بسبب المبيعات الضعيفة لسلفه، بينما سيستمر Galaxy S26+ ضمن السلسلة بشكل طبيعي.

وبين هذه الشائعات المتضاربة، لا يمكن الجزم بما يحدث فعليًا. فمن المحتمل أن تكون هذه الأخبار من نسج خيال البعض، لكن من الممكن أيضًا أن يكون مصدرها سامسونج نفسها.

ويبدو أن الشركة غيّرت خططها أكثر من مرة أثناء تطوير سلسلة هواتفها الرائدة القادمة، وهو ما قد يعكس صورة غامضة لشركة غير متأكدة من توجهها الحالي. وإن صحّ ذلك، فليس بالأمر الإيجابي بالتأكيد.

أما بالنسبة للمواصفات، فهاتف Galaxy S26 سيعمل بمعالج Exynos 2600 من سامسونج في العديد من الأسواق، تمامًا مثل Galaxy S26+. وستبقى الكاميرات دون تغيير مقارنة بهاتف Galaxy S25، لكن البطارية ستحصل على ترقية ملحوظة لتصل إلى سعة 4300 مللي أمبير بدلاً من 4000 مللي أمبير في الجيل السابق.

المصدر