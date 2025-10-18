تكنولوجيا: ميتا تمنح الآباء مزيدًا من التحكم في استخدام المراهقين للذكاء الاصطناعي على انستغرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح الذكاء الاصطناعي من ميتا حاضرًا في كل مكان تقريبًا على منصات الشركة. ورغم أنه قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان، إلا أن الشركة تشجّع المستخدمين على التفاعل مع روبوت الدردشة الذكي الخاص بها بشكل أكبر، بما في ذلك المراهقين، وهو ما قد يؤدي أحيانًا إلى نتائج غير مرغوبة.

فوفقًا لتقرير حديث، بدأ بعض القاصرين في إجراء محادثات ذات طابع رومانسي مع الروبوت، ما دفع ميتا إلى التحرك لإيجاد حل لهذه المشكلة.

يوم الجمعة، أعلن آدم موسيري، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في ميتا، عن مجموعة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية الخاصة بروبوت الدردشة. ومن المقرر أن تبدأ الشركة في طرح هذه المزايا الجديدة مطلع العام المقبل، حيث ستتيح للآباء خيارات متعددة للتحكم في استخدام أبنائهم للذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، سيتمكن الآباء من حجب شخصيات معينة من الروبوت أو منع أطفالهم تمامًا من الوصول إلى روبوت Meta AI.

إضافة إلى ذلك، سيحصل الآباء على ملخصات حول المواضيع التي يناقشها أبناؤهم مع الروبوت. ومع أن موسيري لم يوضح بعد كيفية عمل هذه الميزة بالتفصيل، إلا أنه أكد أن الشركة ستكشف المزيد من المعلومات قريبًا.

ورغم هذه الخطوات، أكّد موسيري أن ميتا لا تنقل كامل المسؤولية إلى الأهل، موضحًا أن روبوت الدردشة سيظل متاحًا للمراهقين لتزويدهم بالمعلومات المفيدة، مع الحفاظ على ضوابط حماية تناسب أعمارهم.

الميزات الجديدة ستظهر أولًا على انستغرام فقط، على أن يتم توسيعها لاحقًا إلى باقي المنصات. وستتوفر أدوات الرقابة الأبوية مبدئيًا للمستخدمين الناطقين بالإنجليزية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.

