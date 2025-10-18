تكنولوجيا: تأجيل محتمل لهاتف iPhone Fold من أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ فترة، تتزايد الشائعات حول أول هاتف قابل للطي من أبل، والذي يُشار إليه مؤقتًا باسم iPhone Fold، وكان من المتوقع أن يظهر أخيرًا العام المقبل. لكن وفقًا لتقرير جديد قادم من كوريا، قد يتأجل إطلاق الهاتف حتى عام 2027.

وفي حال نجحت أبل في طرحه عام 2026، فلن يتجاوز عدد الوحدات المنتجة حينها بين 5 و7 ملايين وحدة فقط. ويرجع سبب هذا التأخير المحتمل إلى الوقت الذي تحتاجه الشركة لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المواصفات، وعلى وجه الخصوص تصميم المفصلة الذي يُعد عنصرًا حاسمًا في الهاتف.

جدير بالذكر أن شائعة حديثة أشارت إلى أن تكلفة المفصلة ستكون أقل بكثير من المتوقع سابقًا. ومع وتيرة التحضيرات الحالية للإنتاج، لن تتمكن أبل من تحقيق هدفها ببيع ما بين 10 و15 مليون وحدة خلال العام المقبل.

من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone Fold بشاشة قابلة للطي مقاس 7.58 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية مقاس 5.38 بوصة. وستعتمد الشاشتان على تقنية LTPO، بالإضافة إلى تقنية CoE التي تتيح الاستغناء عن طبقة المستقطب، ما يحسّن جودة العرض وكفاءة استهلاك الطاقة.

