تكنولوجيا: هاتف Oppo Find X9s القادم يجمع بين الحجم الصغير والبطارية العملاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد يوم واحد فقط من إطلاق أوبو لهاتفي Find X9 وFind X9 Pro، ظهرت اليوم شائعة جديدة من الصين تكشف بعض التفاصيل عن الهاتف القادم Find X9s.

صدر الهاتف السابق Find X8s في شهر أبريل الماضي، لذا من المتوقع أن يصل Find X9s في الفترة الزمنية نفسها تقريبًا.

وتشير المعلومات المبكرة إلى أن الهاتف الجديد سيأتي ضمن فئة الهواتف المدمجة (Compact Flagship)، خاصة وأن شاشة Find X8s السابقة كانت بحجم 6.32 بوصة، ما يعني أن Find X9s قد يحتفظ بأبعاد مقاربة.

وعلى الرغم من حجمه الصغير، إلا أن Find X9s سيضم بطارية ضخمة بسعة 7,000 ملي أمبير، وهي زيادة كبيرة مقارنة ببطارية الجيل السابق التي بلغت 5,700 ملي أمبير.

يُرجّح أن يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 9500+ من ميدياتك، في حال تم طرحه رسميًا، ليكون بذلك ترقية مباشرة لمعالج Dimensity 9400+ المستخدم في Find X8s.

من المتوقع أيضًا أن تطلق أوبو الهاتف إلى جانب Find X9 Ultra وربما نسخة Find X9s+ إذا قررت الشركة تكرار خطتها السابقة. أما من ناحية التصميم، فسيستمد Find X9s ملامحه من Find X9 دون تغييرات كبيرة في الشكل الخارجي.

