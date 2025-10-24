انت الان تتابع خبر بعد قرار "ميتا".. إيقاف عمل ChatGPT على واتساب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت OpenAI أن مساعدها الذكي ChatGPT، سيتوقف عن العمل عبر تطبيق واتساب ابتداءً من 15 كانون الثاني 2026.

وبينما ستظل الخدمة متاحة لمستخدمي iOS وأندرويد والويب، لكن عبر منصة واتساب لن تكون متاحة للإستخدام بعد هذا التاريخ.



السبب الجذري للانسحاب يكمن في تحديث جديد لسياسة واجهة برمجة تطبيقات الأعمال لدى واتساب، التابعة لشركة ميتا، والذي يحظر صراحة على مزودي الذكاء الاصطناعي أو نماذج اللغات الكبيرة استخدام المنصة كخدمة دردشة عامة.

وتنصّ السياسة الجديدة أن مزودو تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي، بما في ذلك نماذج اللغات الكبيرة ومنصات التوليد الذكي أو تكنولوجيات مماثلة، ممنوعون من الوصول إلى أو استخدام whatsapp Business Solution بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتشير التقارير إلى أن السبب الذي تقدّمه ميتا يتعلق بزيادة الأحمال على خوادمها.

ومع ذلك، المُلاحظة الأبرز أن منصة ميتا تسعى لجعل مساعدها الذكي الخاص meta ai هو المزود الوحيد للذكاء الاصطناعي ضمن التطبيق.