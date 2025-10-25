انت الان تتابع خبر الصين تطور روبوتات بملامح الوجوه البشرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الشركة إلى أن الروبوت يأتي كنسخة مطوّرة عن روبوتات Origin M1، لكنه بملامح واقعية و "يرتقي بعاطفته وواقعيته إلى مستوى جديد، كما أنه مزود بمحركات تساعده على القيام بحركات دقيقة، وجهّز بكاميرات عالية الدقة موجودة في عينيه.



كما نوهت الشركة إلى أن الروبوت قادر على الكلام وإظهار تناسق مميز بين الكلمات وحركات الشفاه، ويجمع بين المواصفات المتطورة والإدراك الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لذلك "يعد خطوة لإنشاء روبوتات مميزة بذكاء عاطفي".

وقال بيان صادر عن AheadForm:" تتخصص شركتنا في البحث والتطوير المتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما في ذلك المحركات المخصصة للروبوتات، والتحكم الآلي، والتعلم القائم على التمثيل، والتعلم الذاتي، والجلد الاصطناعي المبتكر، ومن خلال الابتكار المستمر والخبرة العملية، تضفي شركتنا طاقة مميزة على الروبوتات الشبيهة بالبشر".

تجدر الإشارة إلى أن AheadForm كانت قد استعرضت سابقا أيضا العديد من الروبوتات الشبيهة بالبشر، من بينها روبوت "Elf V1" الذي يمكنه الرمش، وتغيير تعابير وججه، وقراءة مشاعر محاوريه، وإجراء محادثات هادفة مع البشر.