انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمركز الاعلامي للمحكمة ورد لـ الخليج 365، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها غير العلنية اليوم الاحد المصادف 14 / 12 / 2025 بحضور رئيسها القاضي منذر إبراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في (8/ 12/ 2025)".



واضاف البيان، ان "المحكمة لدى التدقيق والمداولة اتضح لها ان عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".