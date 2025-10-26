تكنولوجيا: ظهور Oppo Find X9 Pro للنسخة العالمية في أول متجر بسعر منافس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوفر هاتفا Oppo Find X9 وOppo Find X9 Pro في الصين منذ عدة أيام، ويمكن الآن استيرادهما كنسخ صينية. ويُعد هذا الخيار الأرخص حتى الآن للحصول على هاتف Oppo الرائد المزود بكاميرا Hasselblad، خاصة أنه يوفر مرونة أكبر في اختيارات السعة التخزينية والألوان.

أما المهتمون بالإصدار الأحمر الأنيق، فلن يكون أمامهم خيار سوى استيراد النسخة الصينية، إذ إن النسخ العالمية لن تتوافر سوى بلونين فقط، حسب تسريبات موقع Europreisleak.

ومن المتوقع أن تكشف أوبو الأسبوع المقبل عن صحة هذه التسريبات، مع اقتراب الإطلاق الأوروبي الرسمي لسلسلة Oppo Find X9 في 28 أكتوبر. وإذا ثبتت صحة الأسعار المرتفعة (خصوصًا لهاتف Oppo Find X9 Pro) فقد يكون من المنطقي استيراد النسخة العالمية من مناطق أخرى.

وبالفعل، بدأ أحد المتاجر في عرض هذا الخيار. إذ أعلن متجر AverageDad، ومقره في الإمارات العربية المتحدة، عن إمكانية طلب النسخة العالمية من Oppo Find X9 Pro بسعر 1,289 دولارًا شامل الضرائب، في النسخة الوحيدة المتاحة بسعة 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين. إلا أن الشحن لن يبدأ قبل 30 أكتوبر، أي بعد الإطلاق العالمي الرسمي مباشرة.



يتضمن السعر جميع الضرائب، لكنه لا يشمل تكاليف الشحن. ومع ذلك، يقدم المتجر ضمانًا لمدة عام واحد فقط، ويتيح إرجاع المنتج خلال 14 يومًا في حال لم يُفتح الصندوق، بينما تُفرض رسوم إعادة تخزين بنسبة 20% في حالة فتحه. ورغم أن التجربة مع هذا المتجر محدودة، إلا أن تقييماته على Trustpilot إيجابية للغاية، مع بعض الاستثناءات البسيطة.

مع ذلك، يُنصح بالانتظار حتى الإطلاق العالمي الرسمي، إذ قد تكون الأسعار النهائية أقل أو تتوافر عروض حجز مسبق مغرية. كما يُتوقع أن تقدم متاجر أخرى مثل Wondamobile عروضًا للنسخة العالمية بعد الموعد نفسه، أي بعد 30 أكتوبر.

أما في المملكة المتحدة، فتُقدَّر الأسعار بنحو 949 جنيهًا إسترلينيًا.

المصدر