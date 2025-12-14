قطاعات القضارف المختلفة تؤكد وقفتها مع الجيش في يوم الاصطفاف مع القوات المسلحة

جددت القطاعات المجتمعية ببلدية القضارف وقوفها واسنادها للقوات المسلحة في معركة الكرامة ومواجهة أعوان المليشيا الارهابية المحليين والدوليين لرد العدوان الذي يستهدف السودان وأهله.

وأعلنت القطاعات في اليوم الوطني للاصفطاف خلف القوات المسلحة الذي دعت له لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية السبت بولاية القضارف وولايات البلاد كافة اعلنت عن المواصلة في دعم القوات المسلحة والقوات المقاتلة معها لحسم المعركة المصيرية والقضاء على الجنجويد وتحرير السودان منهم .

ولدى مخاطبته بسوق القضارف العمومي اليوم الوطني للاصفطاف مع القوات المسلحة اشاد والي الولاية المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن بوقوف مواطن القضارف مع الجيش في الحرب الحالية وكل الحروبات التي هدفت للنيل من مكتسبات البلاد لان الجيش هو المدافع عن السودان ويستحق معاونته على أداء مهامه الوطنية المكلف بها برمزية وتعبيره عن القومية وهوية الامة الابية، مؤكدا الاستمرار في مده بالمال والرجال وتشجيع كل قادر على حمل السلاح للالتحاق بمعسكرات التدريب وصفوف القوات المسلحة كما أدان الدور القذر للإمارات ودعمها لمليشيا ال دقلو الإرهابية .

من جانبه جدد قائد الفرقة الثانية مشاه بالقضارف اللواء الركن خالد القاضي تأكيد وعزم القوات المسلحة على حسم معركة الكرامة وانزال توجيهات القائد الاعلي لها على أرض الواقع وتطهير كل شبر دنسه التمرد .

فيما أوضح رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية اللواء ركن معاش عمر محمد محمد مصطفى أوضح ان خروج أهل حاضرة القضارف في هذا اليوم هو امتداد لوقوفهم مع الجيش ومشاركتهم في الصفوف الأمامية في جبهات القتال .