تكنولوجيا: قفزة هائلة في سرعات شبكة Starlink خلال عام 2025 على صعيدي التحميل والرفع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink قفزة كبيرة في السرعات خلال عام 2025، بفضل وتيرة الإطلاقات غير المسبوقة للأقمار الصناعية هذا العام، إلى جانب التحديثات البرمجية المستمرة التي حسّنت أداء الشبكة سواء في المدار أو على الأرض.

ارتفعت سرعات التحميل في شبكة Starlink بأكثر من 50% خلال العام، حيث انتقلت من متوسط يبلغ نحو 150 ميجابت في الثانية في يناير إلى أكثر من 200 ميجابت حاليًا. وشهدت سرعات الرفع تحسنًا مماثلًا، إذ ارتفعت من 20 ميجابت في الثانية إلى أكثر من 30 ميجابت في الوقت الحالي.

واللافت أن هذه الأرقام تمثل السرعات المتوسطة خلال ساعات الذروة على مستوى الشبكة بأكملها، بينما أفاد العديد من المستخدمين بتحقيقهم سرعات تحميل أعلى تصل إلى 300 وحتى 400 ميجابت في الثانية في بعض الأوقات.

حتى 21 أكتوبر، كانت شركة SpaceX قد نفّذت 134 عملية إطلاق لأقمار Starlink باستخدام صواريخ Falcon، وهو عدد يفوق ما تم إطلاقه خلال العام الماضي بأكمله.

وقد بدأ المستخدمون يشعرون فعليًا بتأثير هذا التوسع الضخم في السعة، خاصة مع توافر طبق Starlink القياسي بخصم 20% على موقع أمازون.

وبفضل هذه الوتيرة العالية من عمليات الإطلاق، أصبحت أقمار Starlink V2 Mini تشكل الآن أكثر من 50% من إجمالي الكوكبة، مما ساهم في رفع سرعات التحميل والرفع بشكل واضح.

كما دفعت SpaceX بتحديثات رئيسية في برمجياتها حسّنت أداء تشكيل الحزم في الفضاء وأداء المحطات الأرضية أيضًا.

أحد هذه التحديثات الأرضية تسبب في أول انقطاع كبير في تاريخ الخدمة، لكن بعد حل المشكلة، لاحظ المستخدمون زيادة كبيرة في السرعات. كما يجري تنفيذ تحديثات إضافية استعدادًا لإطلاق أقمار Starlink V3 الجديدة، والتي يصل حجمها، بعد نشرها بالكامل، إلى حجم طائرة Boeing 737 تقريبًا.

كل عملية إطلاق من نوع V3 على صاروخ Starship 3 القادم ستضيف ما يعادل 20 ضعفًا من سعة الأقمار الحالية، أي حوالي 60 تيرابت في الثانية من السعة الإضافية مع كل إطلاق.

هذه الزيادة الضخمة في السعة ستمهد الطريق لوصول سرعات Starlink إلى مستوى الجيجابت في عام 2026، رغم أن الاستفادة الكاملة منها ستكون حصرًا على طبق Performance المتقدم في الوقت الحالي.

ويبقى السؤال ما إذا كانت الشركة ستحدث مجموعة Starlink Standard Kit أيضًا لدعم سرعات تنزيل تتجاوز 1 جيجابت في الثانية للمستخدمين الذين يحتاجون أداءً فائقًا ومستعدين لدفع ثمنه.

