تكنولوجيا: شاومي تحصل على اعتماد لجهاز ذكي غامض بدقة تتبع أعلى من ساعاتها وأساورها الحالية

أطلقت شركة شاومي مؤخرًا ساعة Redmi Watch 6 في الصين، مع بطارية مذهلة تدوم حتى 24 يومًا، لتحل محل الجيل السابق Redmi Watch 5.

وجاء هذا الإطلاق بعد أقل من شهر من إعلان شاومي عن ساعة Watch S4 مقاس 41 مم وخيار لوني جديد لسوار Smart Band 10 على مستوى العالم. ويبدو أن الشركة تستعد الآن للعودة إلى الفئة الأعلى من الأجهزة القابلة للارتداء.

فقد رُصدت شاومي وهي تحصل على اعتماد لجهاز ذكي جديد لدى هيئة TENAA في الصين، يُعرف برقم الطراز M2542T1. ويُعد هذا الجهاز أول منتج من شاومي يدعم تقنية النطاق فائق العرض (UWB)، وهي ميزة تتيح تتبعًا أكثر دقة من أي ساعة أو سوار ذكي سابق من الشركة.

وحتى الآن، لم يتضح بعد ما إذا كان الجهاز ينتمي إلى سلسلة Smart Band أو Watch، إلا أن دعم تقنية UWB سيمنحه قدرة عالية على تحديد الموقع بدقة، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه لفتح السيارات مثل سلسلة Xiaomi SU7 أو Xiaomi YU7.

ورغم عدم الكشف عن الاسم التجاري النهائي للجهاز، من المتوقع ظهور رقم الطراز M2542T1 في المزيد من الشهادات والتسريبات المقبلة، وكذلك ضمن قوائم منتجات شاومي الرسمية.

ومع ذلك، لم تكشف هيئة TENAA بعد عن موعد إطلاق الجهاز، كما لا يمكن استنتاج ذلك من رقم الطراز نفسه كما هو الحال في هواتف الشركة.

