تكنولوجيا: أداة ويب مفتوحة المصدر تتيح إنشاء ملصق لمكتبة Steam مُرتب حسب مدة اللعب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت أداة جديدة اهتمام مجتمع Steam بعد أن حوّلت مكتبات الألعاب إلى لوحات فنية شخصية، تُعرض فيها الألعاب بنسبة تتناسب مع مدة اللعب في كل منها.

بهذه الطريقة، يمكن للمستخدم أن يرى في لمحة واحدة الألعاب التي استهلكت معظم وقته، حيث تظهر العناوين الأكثر لعبًا في مركز الصورة بينما تُعرض الألعاب الأقل لعبًا بأحجام أصغر.

ظهرت النسخة الأولى من هذه الأداة في 23 أكتوبر عبر منصة Reddit، حيث طُرحت كبرنامج قابل للتنزيل لإنشاء ملصقات بصرية مبنية على إحصاءات وقت اللعب من حساب Steam.

وقد أحبّ المستخدمون الفكرة لأنها تتيح لهم رؤية عاداتهم في اللعب بشكل فني، لكن سرعان ما ظهرت مخاوف تتعلق بالخصوصية ومشاركة بيانات الحساب، خاصة أن بعض الأدوات كانت تتطلب إدخال اسم المستخدم أو ربط الحساب بمصادر مغلقة.

وبشكل طبيعي، لم يشعر اللاعبون بالراحة تجاه أدوات لا تضمن الشفافية الكاملة في التعامل مع بياناتهم.

ردًا على تلك المخاوف، قام أحد المستخدمين في منتدى r/Steam بتطوير تطبيق ويب مفتوح المصدر يحمل اسم playtime-panorama. هذه النسخة، المتاحة أيضًا على GitHub، تتيح لأي مستخدم إنشاء لوحته الخاصة من خلال بيانات Steam العامة فقط، دون الحاجة إلى مشاركة معلومات حساسة. وبفضل كون الكود مفتوحًا، أصبح بإمكان الجميع مراجعته أو تشغيل الأداة محليًا على أجهزتهم.

تعمل الأداة على تنظيم الألعاب تلقائيًا باستخدام شبكة CSS ديناميكية، بحيث تتناسب مساحة كل لعبة مع مدة اللعب الخاصة بها. وتُستخدم معادلة مقياس غير خطية لتجنب أن تطغى الألعاب ذات الساعات العالية على بقية الملصق، مما يمنح الألعاب الأقل لعبًا حضورًا متوازنًا أيضًا.

وقد حظيت النسخة المفتوحة المصدر بتفاعل إيجابي واسع على Reddit، بعد أن تم حلّ مخاوف الخصوصية بشكل نهائي. وبدأ العديد من المستخدمين في مشاركة لوحاتهم الخاصة عبر المنتدى، مع الإشارة إلى رابط الأداة على الويب. يُنصح فقط بالتأكد من أن ملف Steam الشخصي مضبوط على الوضع العام لتعمل الأداة بشكل صحيح.

المصدر