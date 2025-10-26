تكنولوجيا: آيفون 18 قد يحصل على ترقية كبيرة في المواصفات لدعم تقنيات Apple Intelligence

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد يشهد آيفون 18 ترقية كبيرة في ذاكرة الوصول العشوائي، ما يجعله أكثر قدرة على تشغيل تقنيات Apple Intelligence بكفاءة أعلى.

وبحسب تقرير صادر عن موقع The Bell الكوري نقلته MacRumors، تخطط أبل لزيادة ذاكرة RAM في النسخة الأساسية من آيفون 18 بنسبة تصل إلى 50%.

ووفقًا للمصدر نفسه، طلبت الشركة كميات إضافية من شرائح LPDDR5X RAM من شركات مثل سامسونج وSK Hynix وMicron لتأمين احتياجاتها من المكونات الخاصة بهواتف العام القادم. الجدير بالذكر أن سامسونج تبيع حاليًا هذه الذاكرة بسعتين فقط: 12 و16 جيجابايت.

هذه الزيادة المتوقعة سترفع سعة الذاكرة في آيفون 18 الأساسي إلى 12 جيجابايت، لتصبح مماثلة لطرازات Pro وPro Max، وربما أيضًا لجهاز iPhone Air 2 المحتمل. للمقارنة، يحتوي آيفون 17 الحالي على 8 جيجابايت فقط من الذاكرة، بينما تضم طرازات Air و17 Pro و17 Pro Max ذاكرة بسعة 12 جيجابايت.

ورغم أن هذه المعلومات ما تزال ضمن دائرة التسريبات، فإنها تبدو منطقية في ظل توسع أبل في تقنيات Apple Intelligence ونماذج الذكاء الاصطناعي المحلية التي تتطلب ذاكرة كبيرة.

فبينما تكفي ذاكرة 8 جيجابايت لمعظم الاستخدامات اليومية، إلا أن معالجة نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة تستهلك قدرًا أكبر من الذاكرة، مما يجعل رفع السعة إلى 12 جيجابايت خطوة متوقعة.

ومن المرجح أن تكشف أبل رسميًا عن آيفون 18 في خريف عام 2026، حيث ستتضح حينها جميع تفاصيل المواصفات الجديدة.

المصدر