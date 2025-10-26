تكنولوجيا: هواوي تكشف عن الأجهزة التي ستحصل على تحديث HarmonyOS 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي رسميًا النسخة التجريبية العامة من نظامها الجديد HarmonyOS 6، بعد الإعلان عنه في يونيو الماضي. ويُعد هذا النظام الإصدار التجاري لما كان يُعرف سابقًا باسم HarmonyOS NEXT، وهو مبني بالكامل على نواة خاصة به دون أي اعتماد على نظام اندرويد.

يقدّم HarmonyOS 6 تصميمًا متجددًا مع رسوم متحركة أكثر سلاسة وخيارات تخصيص جديدة لشاشة القفل، إلى جانب تحسين أداء الواجهة.

ويركز التحديث بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، حيث يدمج المساعد الشخصي الجديد XiaoYi الذي يستطيع تنفيذ المهام تلقائيًا، وتنظيم الأبحاث، ومساعدة المستخدمين ذوي الإعاقة البصرية عبر ميزة “يرى العالم”.

كما يعزز النظام الأمان باستخدام حماية ذكية من الاحتيال لاكتشاف المكالمات المشبوهة ومحاولات التزييف بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ميزة تمنع التطفل على الشاشة عند اكتشاف شخص آخر ينظر إليها. ويدعم النظام أيضًا نقل الملفات بين أجهزة هواوي وأجهزة أبل مثل الآيفون والآيباد والماك.

تشمل المرحلة الأولى من النسخة التجريبية (أكتوبر 2025) أجهزة مثل Mate 70 وMate 60 وPura 80 وPura 70 وسلسلة Nova 12 و13 و14، إضافة إلى الأجهزة القابلة للطي مثل Mate X6 وPocket 2 وسلسلة MatePad Pro.

كما بدأت مرحلة تجريبية مغلقة تشمل أجهزة Mate XT وMateBook Pro وساعات Watch 5 وسماعات FreeBuds 6 و7i. ومن المقرر إطلاق موجة ثالثة في نوفمبر وديسمبر لأجهزة إضافية.

وللانضمام إلى النسخة التجريبية، يمكن للمستخدمين في الصين التسجيل عبر تطبيق My Huawei، إذ لم تعلن الشركة بعد عن موعد الإطلاق العالمي للنظام.

المصدر