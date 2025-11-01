تكنولوجيا: إيلون ماسك يؤكد خطط SpaceX لإنشاء مراكز بيانات في الفضاء المداري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع استمرار الذكاء الاصطناعي في رفع الطلب العالمي على بنية الحوسبة التحتية، بدأت بعض أكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا بالبحث عن حلول تتجاوز حدود الأرض. فكرة إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، التي كانت يومًا ما خيالًا علميًا، أصبحت الآن تكتسب زخمًا حقيقيًا.

وبعد الاهتمام العلني الأخير من جيف بيزوس (أمازون) وإيريك شميت (الرئيس التنفيذي السابق لجوجل)، أكد إيلون ماسك رسميًا أن شركة SpaceX تستكشف حاليًا إمكانية إنشاء مراكز بيانات مدارية تعتمد على الجيل الجديد من أقمار Starlink V3.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح ماسك أن SpaceX تعتزم المضي في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق أقمار Starlink V3 المزودة بروابط ليزرية عالية السرعة قد يجعل الفكرة قابلة للتنفيذ.

كتب ماسك قائلًا: “SpaceX ستقوم بذلك”، في إشارة واضحة إلى نيته تحويل شبكة الإنترنت العالمية الخاصة بـStarlink إلى العمود الفقري للبنية التحتية للحوسبة السحابية المدارية.

تبدو الفكرة جذابة لعدة أسباب؛ فمصادر الطاقة الشمسية في الفضاء وفيرة ومجانية، كما أنها تُلغي الحاجة إلى استهلاك الأراضي أو التسبب بأضرار بيئية مثل تلك التي ترافق مراكز البيانات الأرضية. لكن النقاد يرون أن التحديات التقنية والتكاليف الباهظة لإنشاء وتشغيل مثل هذه المنصات الضخمة في المدار ما تزال عقبة كبرى.

تُعد أقمار Starlink V3 نقلة نوعية كبيرة في السعة والقدرات. ففي حين تصل أقمار Starlink V2 mini الحالية إلى حدود 100 جيجابت في الثانية، يُتوقع أن توفر أقمار V3 الجديدة سرعات تصل إلى 1 تيرابِت في الثانية لكل قمر.

وللمقارنة، استغرق تطوير قمر Viasat-3 من شركة بوينغ (الذي يقدم سعة مماثلة) ما يقارب عقدًا كاملًا وكلف مئات الملايين من الدولارات. في المقابل، تخطط SpaceX لإطلاق 60 قمرًا من طراز Starlink V3 في كل رحلة باستخدام مركبة Starship بحلول عام 2026.

ويرى المحلل كالب هنري من شركة Quilty Space أن هذه الكثافة في الإطلاق وكفاءة الأداء قد تمنح SpaceX تفوقًا كبيرًا في هذا القطاع الناشئ، موضحًا أن “لا شيء في صناعة الأقمار الصناعية يقترب حتى من هذا المستوى من السعة”.

ورغم الشكوك التي ترافق المشروع، تملك SpaceX سجلًا حافلًا بتحويل الأفكار الطموحة إلى نجاحات واقعية. فمشروع Starlink نفسه كان يُعتبر حلمًا بعيد المنال، لكنه اليوم يوفّر الإنترنت لملايين المستخدمين حول العالم.

وإذا نجح ماسك في تطبيق نفس فلسفة الهندسة والاقتصاد على بنية الحوسبة المدارية، فقد يتحول مركز البيانات الفضائي من فكرة مستقبلية إلى واقع تشغيلي ملموس.

المصدر