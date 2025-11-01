تكنولوجيا: Ayaneo تلمّح لهاتف محمول حقيقي مخصص للاعبين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه شركة Ayaneo المعروفة بأجهزة الألعاب المحمولة والحواسب الصغيرة إلى دخول عالم الهواتف الذكية المزدحم بالفعل، ولكن بخطوة مختلفة هذه المرة، إذ تستعد لإطلاق هاتف موجه خصيصًا لعشاق الألعاب.

بدأت الشركة مؤخرًا بالتشويق لأول هواتفها المحمولة، واصفةً إياه بأنه “هاتف حقيقي صُنع من أجل اللاعبين”. ويظهر في مقطع الفيديو القصير الذي نشرته Ayaneo تصميم الجهة الخلفية للجهاز، حيث يمكن ملاحظة وجود كاميرتين مدمجتين في الغطاء الخلفي دون أي بروز، على غرار هواتف RedMagic المخصصة للألعاب.

ورغم أن التفاصيل ما زالت محدودة، إلا أن الشركة أكدت شعارها “اللاعبون الحقيقيون يعرفون اللاعبين”، في إشارة إلى تركيزها على تجربة اللعب الأصيلة. ومع ذلك، يظل السؤال قائمًا: كيف ستتمكن Ayaneo من تمييز هاتفها وسط عدد كبير من الهواتف المخصصة للألعاب بالفعل مثل RedMagic وغيرها؟

من المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام اندرويد، بينما تصف Ayaneo هذا المشروع بأنه “ولد من حب الألعاب الخالص والسعي وراء الأحلام”. ومن المنتظر أن تنشر الشركة المزيد من الإعلانات التشويقية قريبًا، تكشف فيها عن مزيد من التفاصيل حول الجهاز.

