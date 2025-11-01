تكنولوجيا: Lava تؤكد رسميًا: هاتف Agni 4 يأتي بكاميرتين فقط وبدون شاشة خلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Lava منذ أيام قليلة عن صورة تؤكد أن هاتف Agni 4 سيأتي بتصميم معدني بالكامل، لتعود اليوم وتنشر إعلانًا تشويقيًا جديدًا على منصة X يمنحنا نظرة أوضح على الجهة الخلفية للهاتف.

يظهر في الصورة نظام كاميرتين خلفيتين مصممتين بشكل أفقي، وهو عدد أقل من كاميرات الجيل السابق Agni 3، الذي كان يضم ثلاث عدسات خلفية: الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 3x، وعدسة واسعة بنفس الدقة.

يبدو أيضًا أن الهاتف الجديد سيتخلى عن الشاشة الثانوية في الجهة الخلفية، وهي الميزة التي كانت من أبرز عناصر التميز في Agni 3.

وقد أرفقت الشركة إعلانها التشويقي بعبارة “Precision in Symmetry” مع وسمَي #Agni4 و#ComingSoon، مؤكدة أن إطلاق الهاتف سيكون خلال شهر نوفمبر الجاري.

حتى الآن، لم تكشف Lava عن المواصفات الكاملة لهاتف Agni 4، لكن من المتوقع أن تصدر مزيدًا من التفاصيل قريبًا.

