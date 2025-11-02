تكنولوجيا: تسريب خطط أبل لعام 2025–2026 يكشف أجهزة جديدة تشمل Apple TV 4K وHomePod Mini 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن أبل ما زالت تُخفي المزيد من الأجهزة الجديدة رغم إطلاقها مؤخرًا أجهزة iPad Pro وMacBook Pro بمعالج M5. تشير التقارير إلى حدث متوقع في نوفمبر 2025 قد يشهد الكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة، إلى جانب إطلاقات تمتد إلى أوائل 2026.

من المنتظر أن تطلق أبل جهاز Apple TV 4K جديد بمعالج A17 Pro ودعم Wi-Fi 7، ما يمنحه أداء أقوى وتجربة ألعاب محسّنة بفضل تقنية تتبع الأشعة. الجهاز قد يحصل أيضًا على كاميرا مدمجة لفايس تايم وسعر منافس يبلغ 99 دولارًا.

كما ستقدّم الشركة HomePod Mini 2 بدعم Wi-Fi 7 وشريحة N1، مع تحسينات في جودة الصوت وميكروفونات أقوى للاستجابة الصوتية، بالإضافة إلى ألوان جديدة وشريحة U2 لسهولة الربط مع آيفون.

أما AirTag 2 فسيحافظ على تصميمه الحالي، لكنه سيحصل على شريحة U2 تمنحه مدى تتبع أدق بثلاث مرات، إلى جانب تنبيهات ذكية لمستوى البطارية.

وبالنسبة لعام 2026، يُتوقع أن تكشف أبل عن شاشة Studio Display 2 بتقنية Mini LED ودعم ProMotion، بالإضافة إلى أجهزة MacBook Pro بمعالجي M5 Pro وM5 Max اللذين قد يضيفان دعمًا لشبكات 5G لأول مرة في حواسب ماك.

