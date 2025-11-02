تكنولوجيا: نظارة Lenovo AI Glasses V1 تنتزع لقب أخف نظارة ذكاء اصطناعي وواقع معزز من Rokid

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت شركة لينوفو رسميًا نظارتها الجديدة Visual AI Glasses V1، التي تُعد أخف نظارة ذكاء اصطناعي وواقع معزز في العالم، متجاوزة نظارة Rokid التي كانت تحتفظ باللقب سابقًا.

تزن نظارة لينوفو الجديدة 38 جرامًا فقط، أي أقل بعشر جرامات من نظارة Rokid، وتأتي بعدسات بسُمك 1.8 ملم، مما يمنحها تصميمًا فائق الخفة والأناقة.

اعتمدت لينوفو في هذه النظارة على شاشة micro-LED تُعد الأولى في العالم بتقنية موجّه الانعراج المصنوع من الراتنج، بينما تتميز بسطوع يصل إلى 2000 نتس، متفوّقة بذلك على نظارة Rokid ذات السطوع البالغ 1500 نتس.

وتتيح النظارة التبديل بين الوضع الأحادي والثنائي للعرض، مع تتبّع حركة العين ضمن مجال رؤية يبلغ 15 × 11 ملم لتجربة أكثر استقرارًا أثناء الحركة.

تتضمن النظارة مجموعة من المزايا الذكية مثل الترجمة الفورية مع وضع المحادثة، ووضع الملقّن (Teleprompter)، والملاحة بالذكاء الاصطناعي. كما تدعم اللمس للتحكم، وتحتوي على مكبرات صوت ستيريو مدمجة في الإطار.

تعمل النظارة ببطارية سعتها 167 مللي أمبير تكفي من 8 إلى 10 ساعات من الاستخدام في وضع الترجمة، وتُشحن بالكامل خلال 40 دقيقة عبر البلوتوث 5.4.

تتوفر Lenovo Visual AI Glasses V1 حاليًا للطلب المسبق في الصين بسعر 3999 يوان صيني (حوالي 562 دولارًا أمريكيًا)، على أن تُطرح رسميًا في 9 نوفمبر.

ورغم أنها أرخص قليلًا من نظارة Rokid، فإن الأخيرة ما زالت تتميّز ببطارية أكبر وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل وشاشتين مزدوجتين. وحتى الآن، لم تُعلن لينوفو عن موعد الإطلاق العالمي.

المصدر