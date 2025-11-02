تكنولوجيا: تسريب موعد حدث Galaxy Unpacked: سامسونج تكشف عن سلسلة Galaxy S26 في 25 فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اقترب موعد إطلاق سلسلة سامسونج الرائدة الجديدة، إذ أكدت مصادر في الصناعة أن الشركة حددت يوم 25 فبراير موعدًا رسميًا لحدث Unpacked لعام 2026، حيث ستكشف خلاله عن سلسلة Galaxy S26 المنتظرة بشدة. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

عادةً ما تبدأ سامسونج عامها بفعاليات Unpacked في أواخر يناير أو أوائل فبراير، لكنّها غيّرت جدولها هذه المرة. ويُقال إن هذا التأجيل الطفيف يمنح الشركة وقتًا إضافيًا لإجراء تعديلات استراتيجية في تشكيلة سلسلة S26.

اختارت سامسونج مدينة سان فرانسيسكو لإطلاق سلسلة Galaxy S26 في 25 فبراير، ويبدو أن هذا القرار لم يأتِ صدفة. فالعاصمة العالمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي تُعد المكان المثالي للكشف عن رؤية سامسونج الجديدة في هذا المجال. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشركة تنوي استغلال هذا الحدث لعرض استراتيجيتها المتقدمة في فئة “الهواتف الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي”.

وقد انعكس هذا التركيز على الذكاء الاصطناعي في قرارات التصميم والمواصفات. إذ قررت سامسونج الاستمرار في هيكلها الكلاسيكي المكوَّن من ثلاثة طرازات — النسخة الأساسية ونسخة Plus ونسخة Ultra — متخليةً عن فكرة تقديم طرازات “Pro” أو “Edge” التي ترددت شائعات حولها سابقًا. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة أداء سلسلة S25، التي لم تحقق بعض طرازاتها التوقعات المرجوة.

أما من ناحية العتاد الداخلي، فتشير التقارير إلى أن سلسلة S26 ستأتي بمعالجات جديدة قادرة على تشغيل خصائص الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية. وتشير التسريبات إلى أن طراز Ultra سيعمل بمعالج Exynos 2600 من تطوير سامسونج نفسه، إلا أن توفره سيختلف حسب الأسواق. بينما ستعتمد النسخ الأخرى على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، ليكون بذلك أول ظهور لمعالج Exynos في طراز Ultra منذ سلسلة Galaxy S22.

ورغم أن نتائج الاختبارات الأولى أثارت بعض الشكوك حول أداء Exynos 2600، إلا أن النتائج المحدثة أظهرت أنه يقدم أداءً قويًا، خصوصًا في وحدة المعالجة العصبية (NPU) المسؤولة عن مهام الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز. ومن المتوقع أن تلعب هذه الوحدة دورًا محوريًا في تطوير خصائص Galaxy AI القادمة من سامسونج.

