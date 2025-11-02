تكنولوجيا: تيم كوك يؤكد: أبل تستعد لعقد المزيد من شراكات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن سجلت أبل إيرادات بلغت 102.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام، تحدث الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى شبكة CNBC حول أداء الشركة وخططها المستقبلية.

وأوضح كوك أن الشركة، رغم الطلب القوي على أجهزتها، تواجه قيودًا في الإمدادات تخص بعض طرازات آيفون 17 وسلسلة آيفون 16 من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر نتائج أبل الإيجابية خلال فترة العطلات المقبلة، إذ تشير التقديرات إلى أن الإيرادات في ربع ديسمبر ستنمو بنسبة تتراوح بين 10% و12%.

كما أكد كوك أن الشركة تخطط لإطلاق النسخة المنتظرة من المساعد الصوتي “سيري” المدعوم بالذكاء الاصطناعي العام المقبل، بعد أن تأخر إطلاقه أكثر من مرة.

وكان من المفترض أن تصل النسخة الجديدة هذا العام، إلا أن الإطلاق تأجل مجددًا، وتشير أحدث التسريبات إلى أنها ستصدر في مارس 2026.

وفيما يخص الذكاء الاصطناعي، كشف كوك أن أبل تنوي توسيع شراكاتها ضمن حزمة Apple Intelligence، بعد تعاونها السابق مع OpenAI في عام 2024. ورغم أنه لم يذكر أسماء شركات محددة، إلا أنه أكد عزم أبل على توقيع مزيد من الشراكات في هذا المجال.

من جهة أخرى، تناول كوك مسألة الرسوم الجمركية التي أثرت على قطاع التقنية طوال العام الجاري، موضحًا أن أبل تكبدت نحو 1.1 مليار دولار من التكاليف الإضافية خلال الربع المنتهي في سبتمبر، وتتوقع أن ترتفع تلك التكاليف إلى 1.4 مليار دولار خلال ربع ديسمبر.

