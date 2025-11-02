تكنولوجيا: Cuktech تطلق باور بنك مغناطيسي جديد بشاشة مدمجة وشحن سريع بقدرة 55 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Cuktech في الصين عن باور بنك جديد يحمل اسم 10 Air، ويأتي بسعة بطارية تبلغ 10,000 مللي أمبير، وهي كافية لشحن معظم الهواتف الذكية أكثر من مرة واحدة.

ووفقًا لما أوضحته الشركة، يمكن لهذا الشاحن المحمول أن يشحن هاتف آيفون 17 من 0% إلى 100% حوالي 1.8 مرة، وهاتف Galaxy S25 Ultra حوالي 1.3 مرة، وهاتف شاومي 17 برو نحو 1.1 مرة.

وتؤكد Cuktech أن معظم الهواتف الرائدة يمكنها الوصول إلى نسبة شحن تتجاوز 50% خلال 30 دقيقة فقط باستخدام هذا الجهاز. ويدعم باور بنك Cuktech 10 Air الشحن السلكي السريع بقدرة 55 واط، بينما يوفر في الوضع اللاسلكي قدرة تصل إلى 15 واط.

ومن أبرز مزايا هذا الباور بنك وجود شاشة مدمجة تعرض معلومات مهمة حول عملية الشحن والتفريغ. كما زودت الشركة الجهاز بتقنية “OPC للشحن الآمن”، وهي تقنية مطوّرة تضمن الحفاظ على صحة البطارية الداخلية واستقرار أداء الشحن.

إلى جانب ذلك، يأتي 10 Air مع كابل USB-C بتصميم مبتكر يمكن تخزينه داخل الجهاز بسهولة، ويتوفر بلونين أنيقين وهيكل مدمج يسهل حمله. ويدعم الشاحن مجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن، ما يجعله متوافقًا مع عدد كبير من الأجهزة.

ويُطرح باور بنك Cuktech 10 Air في الصين بسعر 199 يوان صيني، أي ما يعادل نحو 28 دولارًا أمريكيًا. ولم تعلن الشركة بعد عن موعد الإطلاق العالمي، لكنها عادةً ما توفر معظم منتجاتها في الأسواق الدولية لاحقًا.

