تكنولوجيا: اكتشاف النسخة العالمية من Galaxy Z TriFold تمهيدًا لإطلاقه المحتمل في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في آخر يوم من شهر أكتوبر، كشفت سامسونج عن أول جهاز لوحي قابل للطي ثلاث مرات في العالم خلال قمة APEC، لكن العرض كان محدودًا للغاية، إذ تم وضع الجهاز خلف الزجاج دون السماح للصحافة أو الجمهور بلمسه.

وحتى الآن، لم تُنشر أي صور عالية الدقة أو تفاصيل رسمية حول هذا الجهاز القابل للطي، كما لا يزال موعد إطلاقه ومكان توفره الفعلي غامضين.

مؤخرًا، ظهر الجهاز القابل للطي من سامسونج، الذي يحمل الاسم الرمزي Q7M، في موقع Bluetooth SIG بعد حصوله على شهادة اعتماد، مع وجود ست نسخ مختلفة من الطراز كما توضح الصورة أدناه.

ووفقًا لما أشار إليه المسرّبون مرارًا، فإن الإطلاق لن يقتصر على السوقين الكوري والصيني فحسب. فبينما يُعتقد أن الطرازين SM-D639N وSM-D6390 موجهان لهذين السوقين، يُتوقع أن يتجه الطرازان SM-D639U وSM-D639Ui إلى السوق الأمريكية.

أما النسختان SM-D639B وSM-D639B/SD، فتمثلان النسخ الدولية التي قد تشمل الأسواق الأوروبية أيضًا.

ورغم ذلك، لا يزال إطلاق الجهاز رسميًا في أوروبا غير مؤكد حتى الآن. إذ إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي السوق الوحيدة التي تأكد إطلاق الجهاز فيها حتى اللحظة، بينما تشير الشائعات إلى احتمال توفره لاحقًا في تايوان وسنغافورة. ومع ذلك، لم تظهر أي إشارات واضحة على إطلاقه داخل الاتحاد الأوروبي.

وخلال إعلان سامسونج عن نتائجها المالية للربع الأخير، ذكرت الشركة أنها تخطط لإطلاق تصاميم جديدة للأجهزة القابلة للطي في عام 2026، ما يعني أن إطلاق هذا الجهاز تحديدًا خلال العام الحالي يبدو غير مرجح.

المصدر