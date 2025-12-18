تكنولوجيا: Honor تؤكد رسميًا بعض مواصفات جهاز Win قبل الكشف الكامل الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Honor للكشف رسميًا عن جهازي Honor Win وHonor Win RT يوم 26 ديسمبر، وقبيل هذا الموعد أكدت الشركة اليوم عددًا من المواصفات الرئيسية، وذلك بعد أن كانت قد استعرضت تصميم الجهازين في وقت سابق.

وأكدت Honor أن جهاز Honor Win سيأتي بشاشة بدقة 1272 × 2800 بكسل، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت، وبطارية ضخمة بسعة 10,000 مللي أمبير.

وفي السياق نفسه، كشف المسرّب الصيني المعروف Digital Chat Station عبر منصة Weibo عن تفاصيل إضافية حول المواصفات.

وبحسب التسريب، سيعمل Honor Win بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط، إضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط. أما إصدار Honor Win RT، فسيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite، وسيحافظ على البطارية نفسها بسعة 10,000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط، لكنه سيتخلى عن ميزة الشحن اللاسلكي.

