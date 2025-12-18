تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Redmi Note 15 Pro+ رسميًا للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي اليوم الإصدار العالمي من Redmi Note 15 Pro+، بعد أن كانت قد كشفت عنه قبل عدة أشهر في الصين. ورغم تشابه الاسم، لا يتطابق الطراز العالمي بالكامل مع النسخة الصينية من حيث المواصفات.

وتبدأ أبرز الاختلافات من الكاميرا، إذ جاء Redmi Note 15 Pro+ في الصين بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بينما يحصل الإصدار العالمي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من نوع HPE، مع دعم تقريب داخل المستشعر بمستويي 2x و4x.

كما تدعم العدسة خمسة أطوال بؤرية تتراوح بين 23 مم و92 مم. وترافق الكاميرا الرئيسية عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، كما هو الحال في النسخة الصينية، لكن دون وجود كاميرا التقريب بدقة 50 ميجابكسل.

ويمتد الاختلاف أيضًا إلى البطارية، حيث يحتوي الإصدار الصيني على بطارية بسعة 7,000 مللي أمبير مع شحن بقدرة 90 واط، في حين يعتمد الإصدار العالمي على بطارية Si/C بسعة 6,500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، إضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقدرة 22.5 واط. ورغم البطارية الأصغر، يأتي الإصدار العالمي بسُمك أكبر مقارنة بالنسخة الصينية.

أما الشاشة، فتحافظ النسخة العالمية على نفس القطر البالغ 6.83 بوصة، ومعدل التحديث 120 هرتز، والسطوع الأقصى الذي يصل إلى 3,200 شمعة. ومع ذلك، تختلف الدقة قليلًا، إذ تبلغ 2772 × 1280 بكسل في الإصدار العالمي مقابل 2772 × 1220 بكسل في الإصدار الصيني.

كما اعتمدت شاومي على حماية Gorilla Glass Victus 2 في النسخة العالمية، بدلًا من Dragon Crystal Glass في النسخة الصينية.

ويظل المعالج نفسه في كلا الإصدارين، وهو Snapdragon 7s Gen 4، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وواجهة HyperOS، ودعم Bluetooth 5.4 وNFC.

وتشمل المواصفات الأخرى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت مزدوجة، ودعم Dolby Atmos وHi-Res Audio، إضافة إلى دعم شرائح eSIM، ومعايير مقاومة الماء والغبار IP66 وIP68 وIP69 وIP69K.

ويدعم الهاتف كذلك ميزة Offline Communication من شاومي، والتي تتيح اتصالًا صوتيًا مباشرًا بين الأجهزة لمسافات تصل إلى كيلومترات دون الحاجة إلى شبكة، إلى جانب شريحة Xiaomi Surge T1S Tuner لتحسين أداء الإشارة عبر Wi-Fi وBluetooth وGPS والشبكات الخلوية.

ويتوافر Redmi Note 15 Pro+ عالميًا بثلاثة ألوان هي الأسود، والبني Mocha Brown، والأزرق Glacier Blue، مع ثلاث خيارات للذاكرة: 8 جيجابايت مع 128 جيجابايت، و12 جيجابايت مع 256 جيجابايت، و12 جيجابايت مع 512 جيجابايت.

