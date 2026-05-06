تكنولوجيا: مخاوف من تقليد أندرويد لواجهة iOS 26… وجوجل ترد وتطمئن المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تثير تلميحات جوجل الأخيرة قلق مستخدمي أندرويد قبل مؤتمر Google I/O 2026، خاصة بعد ظهور تصميمات توحي بتوجه جديد في واجهة النظام.

ومن المقرر انطلاق المؤتمر يومي 19 و20 مايو، على أن تسبقه فعالية “The Android Show I/O Edition” في 12 مايو، حيث تستعرض الشركة أبرز ملامح التحديثات القادمة.

وتسببت صورة تشويقية للحدث في إثارة الجدل، إذ بدا تصميم روبوت أندرويد مشابهًا لأسلوب Liquid Glass المستخدم في iOS 26، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن جوجل قد تتبنى نفس اللغة التصميمية في أندرويد 17.

وجاءت هذه المخاوف بسبب الانتقادات التي واجهها تصميم Liquid Glass، خاصة فيما يتعلق بضعف وضوح العناصر، وبطء الرسوميات، وعدم اتساق الواجهة.

وفي المقابل، سارع مسؤول نظام أندرويد في جوجل، سمير سامات، إلى نفي هذه التوقعات، مؤكدًا أن اعتماد هذا التصميم “لن يحدث”، رغم استمرار شكوك بعض المستخدمين.

وبدلًا من ذلك، تشير التوقعات إلى أن التلميحات قد ترتبط بتوسّع أكبر في ميزات الذكاء الاصطناعي داخل النظام، خاصة مع تركيز جوجل المتزايد على دمج تقنيات Gemini في مختلف خدماتها.

ومع اقتراب موعد الحدث، تبقى الصورة غير واضحة تمامًا، لكن الإجابات الكاملة ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

