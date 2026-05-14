تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad T16 Gen 5 داخل أمريكا الشمالية بمعالجات Panther Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو أخيرا حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad T16 Gen 5 بحجم 16 بوصة داخل أسواق أمريكا الشمالية وأستراليا ليمثل أحدث إضافة لسلسلة حواسيبها الرائدة وكان قد تم الإعلان عن هذا الجهاز المبتكر خلال شهر مارس ضمن مؤتمر الهواتف العالمي لعام 2026 ثم انتظرت الشركة حتى نهاية شهر أبريل لإطلاقه داخل الأسواق الأوروبية ويأتي هذا الإطلاق بعد أسبوع واحد فقط من طرح الإصدار السابق ThinkPad T16 الجيل الرابع عالميا بمعالجات Intel Lunar Lake كبديل رائع للطرازات التي تباع حاليا بمبلغ 1199 دولار لتقديم خيارات متنوعة تلبي كافة احتياجات المستخدمين بنسبة 100%

وعلى عكس الإطلاق العالمي الذي شهد تقديم طرز تعمل بمعالجات AMD وIntel معا قررت لينوفو حصر إصدارات أمريكا الشمالية بين 4 خيارات قوية من معالجات Intel Lunar Lake تتراوح بين Core Ultra 5 325و Core Ultra 7 365 vPro، في برو وتكتمل هذه القوة الجبارة مع خيارات سعة تبلغ 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية حديثة من نوع LPCAMM2 تعمل بسرعة مذهلة تبلغ 8533 ميجانقل بالثانية لضمان أداء مستقر وسلس للغاية عند تشغيل البرامج الثقيلة وتعدد المهام المعقدة دون مواجهة أي مشاكل متعلقة بالسرعة أو الاستجابة

ويمكن تزويد هذا العتاد القوي بشاشة أوليد مذهلة توفر دقة عرض تبلغ 2.8k وتتميز بطبقة مضادة للتوهج مع ذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة ضمن وضع المدى الديناميكي العالي ومعدل تحديث متغير يتراوح بين 30 و 120 هرتز لتقديم تجربة بصرية غامرة كما يتيح الحاسوب خيارات إضافية تشمل مودم سنابدراجون إكس 61 لدعم شبكات الجيل الخامس وبطاريات بسعة 60 أو 75 واط بالساعة وتبدأ أسعار هذا الطراز المتميز من 1628 دولارا أمريكيا و 2344 دولارا كنديا و 2520 دولارا أستراليا ليوفر جهاز عمل متكامل يجمع بين القوة والأناقة