تكنولوجيا: جوجل وأبل تسهّلان الانتقال من آيفون إلى اندرويد بشكل أكبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُحسّن جوجل وأبل تجربة الانتقال من آيفون إلى اندرويد بشكل كبير مع اندرويد 17، بعدما أعلنت جوجل عن توسيع قدرات نقل البيانات خلال فعالية Android Show I/O Edition 2026.

وسيصبح بإمكان المستخدمين نقل عدد أكبر من البيانات من أجهزة آيفون إلى هواتف اندرويد، بما يشمل إعدادات تسهيلات الاستخدام والمنبهات والتطبيقات المجانية مع بياناتها وسجل المكالمات والحسابات والبريد الإلكتروني وشرائح eSIM والملفات والصور والفيديوهات والرسائل والملاحظات وكلمات المرور والخلفيات وحتى تخطيط الشاشة الرئيسية وبيانات واتساب.

ويهدف هذا التحديث إلى تقليل فقدان البيانات الذي كان يواجهه المستخدمون سابقًا عند الانتقال من iOS إلى اندرويد.

ومن المتوقع أن تصل الميزة أولًا إلى هواتف Galaxy وPixel مع إطلاق اندرويد 17 وواجهة One UI 9، والتي يُنتظر ظهورها مع هواتف Galaxy Z Fold8 وZ Flip8 خلال شهر يوليو، قبل أن تتوسع لاحقًا إلى بقية أجهزة اندرويد.

كما بدأت سامسونج بالفعل برنامج One UI 9 التجريبي، ما قد يسرّع وصول النسخة المطورة من أداة Smart Switch إلى المستخدمين خلال الفترة المقبلة.

