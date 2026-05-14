تكنولوجيا: Realme تستعد لإطلاق Watch S5 وسماعات Buds Air8 Pro الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Realme للكشف عن ساعتها الذكية Watch S5 وسماعات Buds Air8 Pro الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن هاتف Realme 16T في الهند يوم 22 مايو.

وتأتي سماعات Buds Air8 Pro بخياري لون الأبيض والأسود، مع نظام صوتي يعتمد على مشغلين مزدوجين بقياس 11 ملم و6 ملم، بالإضافة إلى DAC مزدوج وتقنية عزل ضوضاء نشط بقدرة تصل إلى 55 ديسيبل. كما تدعم السماعات ميزة عزل ضوضاء المكالمات بالذكاء الاصطناعي عبر ثلاثة ميكروفونات في كل سماعة.

وتشمل المزايا الأخرى دعم الصوت عالي الدقة وتقنية LHDC والصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد ووضع الألعاب بزمن استجابة يبلغ 45 مللي ثانية، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعيار IP55. كما تدعم ترجمة أكثر من 30 لغة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بريلمي، مع عمر بطارية يصل إلى 12 ساعة دون تفعيل العزل النشط.

وفي المقابل، تأتي ساعة Watch S5 بشاشة AMOLED دائرية مقاس 1.43 بوصة ومعدل تحديث 60 هرتز وسطوع يصل إلى 1500 شمعة، مع دعم ميزة العرض الدائم والوضع الليلي الذكي.

كما توفر الساعة مجموعة من مزايا تتبع الصحة واللياقة، تشمل مراقبة معدل نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ومستوى التوتر والنوم، إلى جانب دعم أكثر من 110 أوضاع رياضية. وتضم كذلك نظام GPS ومقاومة للماء بمعيار 5ATM ودعم المكالمات وعمر بطارية يصل إلى 20 يومًا.

ومن المنتظر أن تكشف ريلمي عن الأسعار وتفاصيل التوفر خلال حدث الإطلاق الأسبوع المقبل.

المصدر