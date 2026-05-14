تكنولوجيا: تقرير: Gemini Intelligence ينطلق لأول مرة على هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يكشف تقرير جديد عن احتمال إطلاق ميزات Gemini Intelligence لأول مرة على هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة، بدلًا من وصولها المباشر إلى سلسلة Galaxy S26 وPixel 10 كما أشارت جوجل سابقًا.

ووفقًا للتقرير، قد تظهر حزمة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة مع هواتف Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Flip8، وربما أيضًا مع الهاتف المنتظر Galaxy Wide Fold إذا تم الإعلان عنه خلال الحدث نفسه.

ولا يبدو هذا التوجه مفاجئًا، خاصة مع التقارب المتزايد بين سامسونج وجوجل خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتادت الشركتان تقديم مزايا برمجية جديدة على أجهزة سامسونج أولًا قبل توسيع توفرها لاحقًا إلى هواتف Pixel وبقية منظومة اندرويد.

ومن المتوقع أن تأتي Gemini Intelligence ضمن واجهة One UI 9 المبنية على اندرويد 17، والتي بدأت سامسونج بالفعل اختبارها حاليًا، على أن تسجل ظهورها الأول مع الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي المتوقع الكشف عنه خلال شهر يوليو.

ورغم أن هذه المزايا ستصل لاحقًا إلى المزيد من أجهزة اندرويد، فإن حصول سامسونج على فترة حصرية مؤقتة قد يمنحها أفضلية تسويقية عند إطلاق أجهزتها الجديدة.

المصدر