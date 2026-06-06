تكنولوجيا: شركة RedMagic تقترب من إطلاق جهازها اللوحي الرائد Gaming Tablet 5 Pro المخصص للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد RedMagic بشكل رسمي لإطلاق جهازها اللوحي الرائد الجديد Gaming Tablet 5 Pro المخصص للألعاب في السوق الصيني خلال شهر يونيو الحالي ويأتي هذا التأكيد بعد أن اجتاز الجهاز شهادة الاعتماد التنظيمية 3C في الصين تحت رقم الطراز NP06J حيث كشفت الوثائق عن دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W ليأتي هذا الإصدار بمثابة خليفة مباشر لطراز العام الماضي Gaming Tablet 3 Pro المعروف عالميا باسم Astra

وسيقدم الجهاز اللوحي الجديد ترقية بصرية هائلة متمثلة في شاشة متطورة من نوع OLED بمقاس 9 بوصة وبدقة تصل إلى 2400×1504 بكسل وتدعم معدل تحديث خارق يبلغ 185Hz لتتفوق الشركة بهذا الأداء السلس على أقرب المنافسين في هذه الفئة مثل جهاز Legion Tab Gen 5 من لينوفو والمتاح بسعر 699 دولار بشاشة تدعم 165Hz فقط مما يمنح عشاق الألعاب تفاصيل بصرية غاية في الدقة والوضوح

وسيعتمد المكونات الداخلية للجهاز على المعالج الرائد الأحدث سناب دراجون 8 Elite Gen 5 لتقديم قفزة نوعية في معالجة الرسوميات وكفاءة استهلاك الطاقة وسيتاح الجهاز اللوحي بخيارات قوية تصل إلى سعة 24GB من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزين داخلية ضخمة تصل إلى 1TB من نوع UFS 4.1 Pro مع تزويده بنظام تبريد سائل متطور لتبديد الحرارة بكفاءة عالية وضمان استقرار الأداء أثناء جلسات اللعب الطويلة والثقيلة

ويحتوي نظام الطاقة في تابلت ريد ماجيك الجديد على بطارية ضخمة تبلغ سعتها حوالي 8300mAh وتدعم ميزة الشحن السريع حيث فضلت الشركة هذه السعة لموازنة المساحة الداخلية التي تشغلها أنابيب التبريد السائل المتقدمة بجانب دمج مزايا برمجية مبتكرة للذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات تكتيكية والتحكم الصوتي ولم تكشف الشركة حتى الآن عن الأسعار الرسمية المتوقعة أو تفاصيل توفر الجهاز في الأسواق العالمية الأخرى