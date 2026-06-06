تكنولوجيا: تسريب يكشف سعة بطارية Galaxy S27 Pro.. والمفاجأة أكبر من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن سامسونج قد تطلق هاتف Galaxy S27 Pro إلى جانب Galaxy S27 وGalaxy S27+ وGalaxy S27 Ultra مطلع العام المقبل، ليأتي كخيار يجمع بين مواصفات الفئة العليا وحجم أكثر إحكامًا.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، سيحمل الهاتف شاشة بقياس 6.47 بوصة، كما سيشارك إصدار Ultra في الكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع، مع اختلاف في عدسة التقريب.

أما المفاجأة الأبرز فتتمثل في البطارية، إذ تشير التسريبات إلى تزويد Galaxy S27 Pro ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي السعة نفسها الموجودة في Galaxy S26 Ultra. ويُعتقد أن الاستغناء عن قلم S Pen ساعد سامسونج على توفير مساحة داخلية إضافية لاستيعاب هذه البطارية رغم الحجم الأصغر للهاتف.

وفي حال صحت هذه المعلومات، فقد يقدم Galaxy S27 Pro مزيجًا لافتًا بين التصميم المدمج وعمر البطارية الذي يقترب من هواتف الفئة الرائدة الأكبر حجمًا.

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