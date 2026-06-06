تكنولوجيا: نينتندو قد تُنهي مسيرة Switch في أوروبا وتُسرّع إطلاق Switch 2 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تضطر نينتندو إلى إيقاف بيع جهاز Switch في أوروبا خلال السنوات المقبلة إذا لم تُجرِ تعديلات تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بسهولة استبدال البطاريات، وهو ما قد يدفع الشركة إلى تسريع تطوير نسخة Switch 2 Lite الأقل تكلفة.

وتعمل نينتندو حاليًا على تحديث Switch 2 ليتوافق مع هذه اللوائح قبل دخولها حيز التنفيذ في فبراير 2027، حيث يُفترض أن يصبح استبدال البطارية أكثر سهولة للمستخدمين. في المقابل، لا تزال خطط الشركة بشأن جهاز Switch الأصلي غير واضحة.

كما كشفت تقارير عن ظهور رموز جديدة مرتبطة بأجهزة Switch 2 وملحقاتها، ما يشير إلى تعديلات تصميمية قادمة قد تكون مرتبطة بمتطلبات الإصلاح الجديدة. وفي الوقت نفسه، سجلت نينتندو عدة تصاميم سرية في أوروبا، ما أثار التكهنات حول تطوير أجهزة أو إصدارات جديدة.

ومع احتمال ارتفاع سعر Switch 2 في أوروبا خلال الفترة المقبلة، قد يصبح إطلاق Switch 2 Lite خيارًا مهمًا لتوفير بديل بسعر مناسب اكثر للمستخدمين، خاصة إذا خرج Switch الأصلي من الأسواق الأوروبية نهائيًا.

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