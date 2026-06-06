تكنولوجيا: موتورولا تطلق هاتف Edge 70 Pro Plus الرائد بألوان بانتون المميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت موتورولا بشكل رسمي هاتفها الرائد الجديد Edge 70 Pro Plus في السوق الهندي لينضم كخيار أعلى في عائلة Edge 70 التي تضم طرازات Edge 70 المتاح بسعر 545 دولار وطرازات Fusion وطرازات Pro ويأتي الهاتف الجديد مجهزا بشاشة AMOLED متطورة بمقاس 6.8 بوصة وبدقة تبلغ 2772×1272 بكسل وتدعم معدل تحديث سريع يصل إلى 144Hz وسطوع ذروة خارق يبلغ 5200 nits

ويعتمد الهاتف في قوته التشغيلية على معالج Dimensity 8500 Extreme الحديث من شركة ميديا تيك لتقديم قدرات معالجة قوية ومستقرة ويتوفر الهاتف في الأسواق بتكوين يضم سعة 12GB من ذاكرة العشوائية من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256GB من نوع UFS 4.1 السريع لضمان سرعة نقل البيانات بكفاءة تامة وتلبية احتياجات مستخدمي الفئات العليا

وتتميز منظومة التصوير بكاميرا خلفية ثلاثية تعتمد على مستشعر أساسي من شركة سوني طراز LYT-710 بدقة 50MP وعدسة بيريسكوب للتقريب بدقة 50MP بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 50MP وكاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 50MP تدعم التركيز التلقائي ويضم الهاتف بطارية ضخمة من السيليكون والكربون بسعة 6500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90W والشحن اللاسلكي بقدرة 15W مع مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68/IP69

ويعمل هاتف موتورولا الجديد بنظام تشغيل Android 16 الأحدث ويأتي بثلاثة خيارات ألوان مميزة بالتعاون مع مؤسسة بانتون وهي Pantone Stormy Sea ولون Pantone Zinfandel ولون Pantone Chicory Coffee ويتوفر الهاتف بسعر يبلغ 47999 روبية هندية أي ما يعادل حوالي 501 دولار ونشرت الشركة التفاصيل الكاملة للحجز عبر موقعها الرسمي في الهند