تكنولوجيا: هاتف Galaxy S27 Pro يقترب من Ultra بمواصفة رئيسية رغم حجمه الأصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن سامسونج تستعد لتزويد Galaxy S27 Pro بمواصفات تقترب بشكل كبير من Galaxy S27 Ultra، رغم الفارق الملحوظ في الحجم بين الهاتفين.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، سيأتي Galaxy S27 Pro بشاشة قياس 6.47 بوصة، ما يجعله أصغر من Galaxy S27 Ultra بنحو 0.4 بوصة. ورغم ذلك، تشير التسريبات إلى أنه سيحمل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي السعة نفسها المتوقعة لهاتف Ultra.

وقد يمنح هذا الأمر Galaxy S27 Pro أفضلية من ناحية عمر البطارية، إذ سيجمع بين السعة الكبيرة والحجم الأصغر للشاشة، ما قد ينعكس على كفاءة استهلاك الطاقة.

ولا تقتصر أوجه التشابه على البطارية فقط، إذ يُشاع أيضًا أن الهاتف سيحصل على الكاميرا الرئيسية نفسها والكاميرا فائقة الاتساع المستخدمة في Galaxy S27 Ultra، ما يعزز مكانته كخيار قريب من الفئة الأعلى.

وفي حال صحت هذه التسريبات، فمن المتوقع أن يأتي Galaxy S27 Plus ببطارية لا تقل عن 5000 مللي أمبير أيضًا، نظرًا لأنه أكبر حجمًا من إصدار Pro.

المصدر