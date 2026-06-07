تكنولوجيا: نتائج الأداء تكشف قوة Oppo Pad 5 Matte Display قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُركز جهاز Oppo Pad 5 Matte Display، المعروف في بعض الأسواق باسم Air5، على توفير تجربة قراءة وكتابة مريحة بفضل شاشته غير اللامعة، إلا أن نتائج الأداء تشير إلى أن الجهاز لا يستهدف المهام الثقيلة أو الاستخدامات الاحترافية.

ويأتي الجهاز بشاشة IPS LCD قياس 12.1 بوصة بدقة 2800 × 1980 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم عرض ألوان 12-bit. كما تتميز الشاشة بطبقة غير عاكسة معتمدة من TÜV Rheinland لتقليل الانعكاسات بنسبة 97% وخفض الضوء الأزرق الضار بنسبة 70%.

ويعتمد الجهاز على معالج Dimensity 7300 Ultra المصنّع بدقة 4 نانومتر، إلى جانب ذاكرة LPDDR5X وسعة تخزين UFS 3.1. ووفقًا للاختبارات، يقدم المعالج أداءً متوسطًا مقارنة بالمنافسين، حيث يتفوق عليه Snapdragon 7+ Gen 3 بفارق واضح، بينما ينافسه Snapdragon 7s Gen 4 بشكل مباشر.

أما على صعيد الرسوميات، فيستخدم الجهاز معالج Mali-G615 MC2، الذي يوفر أداءً مقبولًا للاستخدام اليومي، لكنه يظل أقل قدرة من العديد من شرائح Snapdragon المتوسطة والعليا، ما يجعله خيارًا غير مثالي للألعاب الثقيلة أو تحرير الفيديو.

وبشكل عام، يبدو أن Oppo وجهت جزءًا كبيرًا من تكلفة الجهاز نحو الشاشة المخصصة للقراءة وتدوين الملاحظات، على حساب الأداء الخام. لذلك يُعد Oppo Pad 5 Matte Display مناسبًا للطلاب والأعمال المكتبية والاستخدامات التعليمية أكثر من كونه جهازًا موجهًا للألعاب أو المهام المكثفة.

المصدر